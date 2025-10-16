Трейдърите увеличават залозите си за понижение на лихвите от Фед с половин пункт

Трейдърите масово залагат на поне едно значително понижение на основната лихва от Федералния резерв до края на годината, очаквайки по-агресивна промяна на паричната политика, отколкото предполагат повечето анализатори.

Последните движения при опциите, свързани с референтната офъврнайт лихва (SOFR), показват натрупване на позиции, залагащи на понижение с половин процентен пункт – или при заседанието на Фед по-късно този месец, или през декември, предава Bloomberg.

Заради продължаващото вече трета седмица спиране на работата на американската администрация, публикуването на ключови данни за заетостта и други икономически показатели беше отложено. След като кризата бъде разрешена, ще последва „потоп“ от нова информация за състоянието на икономиката на САЩ. Някои очакват, че новите данни ще потвърдят отслабването ѝ и ще подкрепят аргументите за по-резки понижения на лихвите.

Междувременно възобновеното напрежение в търговските отношения между САЩ и Китай изглежда дава допълнителен стимул на трейдърите да се застраховат срещу възможността за намаление с половин пункт.

По-рано днес членът на Управителния съвет на Фед Кристофър Уолър заяви, че централната банка може да продължи да понижава лихвените проценти на стъпки от по четвърт процентен пункт, за да подкрепи отслабващия пазар на труда, докато колегата му Стивън Миран продължава да настоява за по-голямо понижение.

„Не искаме да направим грешка, затова начинът да я избегнем е да действаме предпазливо – намаляваме с 0,25 пункта, изчакваме, наблюдаваме какво ще се случи и тогава можем да вземем по-добро решение как да продължим,“ каза Уолър в интервю за Bloomberg.

Председателят на Фед Джером Пауъл вече даде знак по-рано тази седмица, че централната банка се готви да намали лихвата с четвърт пункт на предстоящото заседание в края на месеца. Това би било второто понижение за годината на фона на рязкото забавяне на растежа на заетостта. В същото време няколко представители на Фед подчертаха, че е важно да се действа предпазливо спрямо инфлацията, която все още е над целевото ниво от 2%.

В отделно интервю за Fox Business в четвъртък Стивън Миран повтори призива си за по-голямо понижение от половин процент. Той отново изрази мнението си, че напрежението в търговските отношения между САЩ и Китай увеличава рисковете за икономиката и изисква по-бързо облекчаване на паричната политика.

„Ако паричната политика остане толкова рестриктивна, колкото е сега, и икономиката бъде ударена от подобен шок, това значително ще увеличи негативните последици от него,“ предупреди финансистът.

Все пак той призна, че най-вероятно Фед ще се спре на понижение с четвърт пункт, както направи през септември.

„Мисля, че сме напът да видим общо три понижения с по 25 базисни пункта тази година,“ добави Миран.