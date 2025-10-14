Пауъл сигнализира за ново намаление на лихвите от Фед

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл сигнализира, че централната банка на САЩ е напът да направи ново намаление на основния лихвен процент с четвърт пункт по-късно този месец, въпреки че блокадата на американската администрация значително ограничава достъпа ѝ до икономически данни, предаде Bloomberg.

По време на реч във вторник той заяви, че икономическите перспективи изглеждат без промяна спрямо септември, когато финансовата институция намали лихвите и прогнозира още две понижения до края на годината.

„Намалението на лихвите през октомври е сигурно“, коментира Джулия Коронaдо, основател на изследователската компания MacroPolicy Perspectives и бивш икономист във Фед. „Нищо не се е променило в гледната точка, че все още има низходящи рискове за пазара на труда“, добави тя.

Пауъл неколкократно подчерта бавния темп на наемане на нови служители и отбеляза, че ситуацията може да се влоши.

„Намираме се в ситуация, при която по-нататъшният спад в броя на свободните работни места може да се превърне в по-висока безработица,“ посочи председателят на Фед. „Досега имахме забележителен период, в който показателите се подобряваха бързо, но мисля, че се приближаваме до момент, когато безработицата ще започне да се покачва“, каза той.

Очакванията за намаление на лихвите през октомври почти не се промениха след думите му. Инвеститорите оценяват вероятността за понижение на почти 100%.

Септемврийското намаление на лихвите беше първото от декември насам и последва рязко забавяне на наемането на нови служители през лятото. Все пак безработицата остана относително ниска на ниво от 4,3% през август. Министерството на труда забави публикуването на септемврийския доклад за заетостта, след като американската администрация спря работа поради изтичане на финансирането ѝ.

„В момента рисковете за заетостта нарастват,“ посочва Йелена Шулятиева, старши икономист за САЩ в Conference Board. „Това ще бъде решаващият фактор за краткосрочните решения на Фед“, добави тя.

Следващото заседание на Федералния резерв е насрочено за 28-29 октомври.

Липсата на пълен набор от официални икономически данни повишава опасенията, че паричният орган няма да получи ясен поглед върху състоянието на икономиката, което увеличава риска от грешки. Джером Пауъл заяви, че той и колегите му се обръщат към алтернативни частни източници на информация, но подчерта значението на държавните данни, които нарече „златен стандарт“.

„Не очакваме да можем да заменим липсващите данни,“ каза той. „Ще започнем да усещаме тяхната липса, особено за октомври. Ако това продължи по-дълго, събирането на данни може изобщо да спре и положението ще стане по-трудно“, посочи централният банкер.