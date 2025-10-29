Пауъл: Понижението на лихвите през декември „не е предрешено“

В Комисията по операциите на открития пазар (FOMC) на Федералния резерв е имало „силно разминаващи се мнения за това как да се процедира през декември“, заяви по време на пресконференция след оповестяването на решението за второ поредно намаление на лихвените проценти председателят на Фед Джером Пауъл, цитиран от CNBC.

Той отбеляза, че членовете на Комисията, които определят лихвите, са далеч от единодушие по отношение на следващата стъпка, която трябва да предприеме американската централна банка.

„По време на дискусиите в Комисията на тази среща имаше силно разминаващи се мнения относно това как да се процедира през декември“, каза Пауъл. „По-нататъшното намаляване на основния лихвен процент на заседанието през декември не е предрешено. Далеч не е така.“

Той заяви още, че сред централните банкери все повече се засилва усещането, че може би е време да се направи пауза и да се оцени влиянието на двете лихвени намаления тази година, преди да се предприемат нови действия.

Трейдърите очакваха поредно намаление на лихвите преди края на годината, така че когато Пауъл предупреди, че намалението през декември не е неизбежно, американските акции започнаха да поевтиняват. Към 21:30 часа индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отстъпва с 0,2%, а широкият S&P 500 – с 0,1 на сто. Технологичният Nasdaq Composite все още е на зелена територия с ръст от 0,3%.

Икономическият растеж – „малко по-стабилен“ от очакваното

Пауъл заяви още, че наличните данни показват, че икономическият растеж на САЩ е изненадващо положителен.

„Наличните данни отпреди затварянето (на администрацията - бел. ред.) сочат, че растежът на икономическата активност може да е малко по-стабилен от очакваното, което отразява предимно по-силните потребителски разходи“, заяви той.

Федералният резерв е в затруднение да оцени икономическия напредък заради блокирането на работата на държавната администрация, тъй като събирането и публикуването на данни са преустановени.

Забавяне на пазара на труда

Федералният резерв е без правителствени данни от четири седмици, но наличните данни сочат забавяне на пазара на труда, изтъкна Джером Пауъл.

„Въпреки че официалните данни за заетостта за септември се бавят, наличните данни сочат, че както съкращенията, така и наемането на работници остават на ниско ниво, а възприятията на домакинствата за наличието на работни места и възприятията на фирмите за трудностите при наемането на работници продължават да се влошават в този по-малко динамичен и донякъде по-слаб пазар на труда“, заяви Пауъл. „Рисковете от влошаване на заетостта изглежда са се увеличили през последните месеци".

Фед следи „много, много внимателно“ промените на пазара на труда след серията съкращения на работни места в големи американски компании, отбеляза той.

„Виждате, че значителен брой компании или обявяват, че няма да наемат много хора, или всъщност извършват съкращения, и в повечето случаи те говорят за изкуствения интелект и какво може да направи той“, каза Пауъл. „Ние следим това много внимателно.“

По-рано тази седмица Amazon обяви, че ще съкрати 14 хил. работни места, а медийният гигант Paramount в сряда съкрати поне 1000 служители в различните си отдели, включително в CBS News. UPS обяви във вторник, че ще съкрати 48 хил. служители тази година. Миналата седмица търговската верига Target обяви, че ще съкрати 1800 работни места.

Спирането на работата на правителството затруднява икономическата активност

Пауъл определи спирането на федералното правителство – към момента второто по продължителност в американската история – като пречка за икономическата активност.

„Спирането на работата на федералното правителство ще тежи на икономическата активност, докато продължава“, каза Пауъл по време на пресконференцията. „Но това въздействие трябва да се обърне след края на спирането.“

Коментарите на Пауъл идват, след като бюджетната служба към Конгреса обяви по-рано днес, че едномесечното спиране на работата е довело до загубата на най-малко 7 млрд. долара от брутния вътрешен продукт до края на 2026 г. Директорът на службата Филип Суагел заяви в писмо, че тази загуба ще расте, докато спирането на работата продължава.

Без митата инфлацията не е далеч от целта

Ако изключим митата от уравнението, инфлацията не изглежда толкова зле, заяви Джером Пауъл.

„Инфлацията, без митата, всъщност не е толкова далеч от нашата цел от 2%“, каза той на пресконференцията.

Той обясни, че според оценките на централната банка митата съставляват около пет десети или шест десети от основния индекс на цените на личните потребителски разходи (PCE), основният измерител на инфлацията, който Фед следи. Това означава, че без митата основният PCE може да бъде в диапазона от 2,3% до 2,4%, заяви той.

„Що се отнася до инфлацията, свързана с митата, основният сценарий е, че тя ще настъпи и вероятно ще се увеличи още, но... това ще бъде еднократно увеличение“, прогнозира Пауъл.