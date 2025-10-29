Компаниите по света съкращават работни места заради влошените нагласи на потребителите и AI

Компании по целия свят увеличават съкращенията на работни места, а „сини чипове“ – от Amazon до Nestle и UPS, ограничават разходите, докато нагласите на потребителите се влошават. Технологичните компании, съсредоточени около изкуствения интелект, започват да заменят работни места с автоматизация, предава Ройтерс.

Според данни, събрани от агенцията, американските компании са обявили съкращения на над 25 хил. работни места този месец, без да се включва цифрата от 48 хил., обявена от UPS в началото на 2025 г. В Европа общият брой на съкратените работни места надхвърля 20 хил., като Nestlé съставлява по-голямата част от тях, след като миналата седмица обяви закриването на 16 хил. позиции.

Цифрите за съкратените работни места в икономиката на САЩ като цяло не са налични, тъй като правителството в страната е насред второто по дължина спиране на работата в историята му, затова инвеститорите обръщат допълнително внимание на отделните новини за съкращения. Това се случва, въпреки че съкращенията в края на годината са обичайни, а много от забележителните цифри ще бъдат разтеглени в дълъг период.

„Инвеститорите се питат какво означава това? И по-конкретно каква е общата картина, тъй като не я виждаме“, казва Адам Саран, главен изпълнителен директор на 50 Park Investments в Ню Йорк. Съкращения като тези в Amazon „ми говорят, че икономиката се забавя, а не става по-силна. Нямаме масови съкращения, когато икономиката е силна“, допълва той.

Ръководителите искат възвръщаемост от големите разходи за AI

Amazon съобщи, че ще съкрати 14 хил. работни места в корпоративната ѝ работна сила, с което се присъедини към Target, Procter & Gamble и други компании, съкратили хиляди позиции в офисите си. Ройтерс съобщи в понеделник, че в Amazon може да бъдат закрити 30 хил. работни места.

Причините за съкращенията са различни. Някои като Target и Nestle имат нови главни изпълнителни директори, които искат да преструктурират дейностите им. Компанията за бебешки дрехи Carter закрива 15% от позициите си в офиса, тъй като изпитва затруднения с високите вносни мита, наложени от американския президент Доналд Тръмп.

Изпъква вниманието на компании като Amazon и Target към позициите на „белите якички“, смятани за уязвими от автоматизацията, движена от изкуствения интелект, а не толкова към тези в магазините или заводите. Някои анализатори отбелязват, че решението на Amazon може да е първи признак за по-дълбоки структурни промени, докато компаниите се стремят да оправдаят милиардите, изхарчени за инструменти с изкуствен интелект.

Съкращенията в Target засягат 8% от корпоративните ѝ служители, но съкращенията на Amazon засягат само 14 хил. позиции в работната ѝ сила, наброяваща 1,5 млн. души.

Допитване на KPMG сред базирани в САЩ бизнес ръководители, публикувано през септември, показва, че прогнозираните инвестиции в изкуствен интелект са нараснали с 14% от първото тримесечие насам и ще достигнат средно 130 млн. долара през следващата година. 78% от ръководителите казват, че са под засилен натиск от съветите на директорите и инвеститорите да докажат, че изкуственият интелект спестява пари и повишава печалбите.

Професиите, които най-вероятно ще бъдат засегнати, са свързани със сфери, в които елементарни задачи се заменят с автоматизация, отбелязаха икономисти на Bank of America на 22 октомври. Но до момента компаниите с голям брой служители „бели якички“ като тези в информационните технологии, финансите и професионалните услуги отбелязват ръст на работните места в унисон с нарасналото използване на изкуствен интелект, допълниха те.

„Не съм склонна да твърдя, че това все още се дължи на изкуствения интелект“, казва Алисън Шривастава, икономист в Indeed Hiring Lab в Саратога Спрингс, Ню Йорк, според която технологичният сектор успокоява темпото след връхната точка от 2022 г. „Това може да засегне трудовия пазар, но не смятам, че в момента виждаме такова силно въздействие“, допълни тя.

Малко новонаети, малко освободени

Поради спирането на работата на американското правителство данните са лукс. Седмичните молби за помощи при безработица засега не показват значителен ръст на съкращенията, но ръстът на работните места остава ограничен. Компанията ADP прогнозира във вторник увеличение от 14 250 работни места в четириседмичния период до 11 октомври.

Въпреки гръмките заглавия икономисти твърдят, че трудовият пазар се намира във фаза на „ниско наемане, ниско съкращаване на служители“, като фирмите тихомълком орязват броя на служителите си без да заменят освободените длъжности.

Ако се ускорят, съкращенията може да отслабят допълнително доверието на потребителите и по-широката американска икономика, която вече е под натиск от митата и инфлацията над целите на Федералния резерв. Представители на Фед, притеснени за трудовия пазар, се тревожат, че средата на „ниско наемане, ниско съкращаване на служители“ може да доведе до по-бързо закриване на работни места.

„Определям това като среда на „затаете дъх“, казва Шривастава. „Ниското наемане, ниското съкращаване на служители почти създава усещането, че се намираме в това ново равновесие, при което компаниите наистина просто затаяват дъх, опитвайки се да разберат какво се случва“, допълва тя.