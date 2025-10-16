Nestlé съкращава 16 хил. работни места в стремеж към ускоряване на промените

Nestlé планира да съкрати 16 хил. работни места, тъй като новият главен изпълнителен директор Филип Навратил се стреми да ускори промените в швейцарския производител на храни, предава Bloomberg.

Съкращенията, които ще съставлявал около 6% от работната сила, ще бъдат осъществени през следващите две години, съобщи производителят на кафето на капсули Nespresso и шоколадите KitKat.

„Светът се променя и Nestlé трябва да се промени по-бързо“, заяви Навратил в изявление от четвъртък. „Това ще включва вземането на трудни, но необходими решения за намаляване на служителите през следващите две години“, допълни той.

Компанията повиши и целта си за икономии в размер на 3 млрд. швейцарски франка (3,7 млрд. долара) до края на 2027 г. спрямо предишната цел от 2,5 млрд. франка. Съобщението беше направено, след като компанията отчете по-силни от очакванията приходи от продажби през третото тримесечие от 4,3% благодарение на по-високите цени и обеми.

Nestlé избра Навратил, който е вътрешен човек за компанията, за главен изпълнителен директор миналия месец след отстраняването на предшественика му Лоран Фрекс, една година след като зае поста, поради предполагаемо прикриване на романтична връзка с негова подчинена. След скандала президентът Пол Булке се оттегли по-рано от планираното, заменен от бившия главен изпълнителен директор на Inditex Пабло Исла.

Разместванията предизвикаха сътресения на върха на компанията, известна със строгата си корпоративна култура и изправиха новите двама ръководители пред задачата да представят план за съживяване на растежа и разрешаване на проблеми в управлението.

Макар че Навратил, който има над 20-годишен опит в Nestlé и най-скоро управляваше бизнеса с Nespresso, заяви, че ще запази стратегията на Фрекс, инвеститорите ще следят внимателно за подробности за плановете му.

Той заяви пред репортери, че основният приоритет на Nestlé ще бъве да увеличи още повече реалният вътрешен растеж и добави, че компанията оценява всичко в портфейла си.

Предшественикът на Навратил започна преструктуриране, което включваше възможната продажба на изпитващите затруднения марки витамини и намирането на потенциален партньор за бизнеса с бутилирана вода на Nestlé, който Фрекс отдели в самостоятелно звено.

Загуби на работни места при изтегляне от инвестиции няма да се броят към планираните 16 хил. съкращения, каза Навратил пред репортерите в четвъртък.

Книжата на компанията са поскъпнали с 1,7% от началото на годината, като изостават от ръста на Swiss Market Index от 8%.