Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете дневен ръст от 0,1% до 1064,45 пункта. Оборотът с книжата, включени в индекса, възлезе на 532 хил. лв.

Най-силен ръст от 15-те компании в основния индекс реализираха акциите на БФБ с 1,87% до 10,9 лв., на "Първа инвестиционна банка" (ПИБ) АД с 0,75% до 2,67 лв. и "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 0,74% до 2,74 лв.

Със силни спадове сред компаниите в индекса са "Уайзър Технолоджи" АД с 2,14% до 4,58 лв., "Еврохолд България" АД с 1,64% до 1,8 лв. и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 0,99% до 5 лв.

Оборотът на борсата достигна 2,6 млн. лв., като преимуществено се формира от сделки с облигации на "Биоиасис" АД.

На първо място по оборот при акциите е "Шелли груп" ЕД със 103 хил. лв., следвано от "Еврохолд България" АД със 152 хил. лв., "Метизи" АД с 81 хил. лв., ФНИБ АДСИЦ с 62 хил. лв. и "Уайзър Технолоджи" АД с 38 хил. лв.

Лидер по сделки днес е "Уайзър Технолоджи" АД с 30, следвано от "Шелли груп" ЕД с 23 и "Метизи" АД и ФНИБ АДСИЦ с по 20.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.