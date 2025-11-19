Опасенията за AI балон и за икономическия растеж се промъкват на кредитните пазари в САЩ

Неспокойството, обхванало финансовите пазари в световен мащаб, се промъква и на кредитните пазари.

Рисковите премии по всякакви дългове – от корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг до junk облигации, се движат близо до най-високите си нива от седмици, пише Bloomberg.

В понеделник инвеститорите изтеглиха около 40% от поръчките за облигации по няколко корпоративни емисии, след като видяха окончателното ценообразуване. Това е необичайно високо ниво на отпадане.

Отделна продажба на облигации с инвестиционен рейтинг е напълно изтеглена от пазара миналата седмица, което също е рядкост на този пазар.

На пазара на ливъридж заеми банките изпитват затруднения да продадат част от дълга, свързан с придобивания.

Кредитните пазари са далеч от паника, като оценките все още са близо до най-високите им нива от десетилетия. Паричните мениджъри обаче проявяват по-голяма предпазливост.

Във вторник S&P 500 отчете четвърти пореден ден на спад, което е най-дългата губеща серия от август насам, и е с около 3% надолу в сравнение със средата на миналата седмица. Акциите на технологичните компании, които подхранваха голяма част от ръстовете през 2025 г., сега поевтиняват, тъй като инвеститорите се опасяват, че изкуственият интелект може да не оправдае напълно очакванията си.

„Има сигнали, че може да има проблеми с растежа и това не е отразено в доходността по облигациите“, казва Бридж Хурана, портфолио мениджър в Wellington Management Company.

Паричните мениджъри придобиха голям брой технологични облигации през последните седмици: хипермащабните технологични компании са продали висококачествени облигации на стойност около 121 млрд. долара тази година в сравнение с около 28 млрд. долара средно за всяка от последните пет години, според данни на Bank of America Corp. Около 81 млрд. долара от сумата е набрана от септември насам.

„Тази вълна от предлагане е по-голяма от това, което сме виждали през предходните години“, коментира Брайън Уон, портфолио мениджър в Capital Group. „Пазарът започва да се пита кои ще бъдат печелившите, кои ще бъдат губещите и каква ще бъде възвръщаемостта на тази инвестиция“, добавя той.

Нарастващата предпазливост на мениджърите на парични средства бе очевидна при продажбите на облигации в понеделник, когато Amazon.com Inc. продаде облигации на стойност 15 млрд. долара, като спечели поръчки за около 80 млрд. долара от инвеститори в пика. След като цената беше обявена, поръчките спаднаха до 47 млрд. долара, или с над 40%. Спадът в поръчките е необичайно стръмен на пазар, където отпадането обикновено е по-скоро около 20%.

Три други предложени емисии отбелязаха подобен спад в поръчките в понеделник.

Има и други ранни признаци на страх. Най-ниско оценените облигации, които обикновено се търгуват (с рейтинг CCC), отчетоха ръст в доходността до 10,38% в понеделник, най-високото ниво от края на август. Рисковите премии по ценните книжа достигат най-високото си ниво от около три месеца.

Индексът Markit CDX North America High Yield, който се понижава с увеличаване на риска, спада до около 106,4 пункта, което е най-ниското си ниво от юни.

Дори с тези признаци на слабост, средният спред на висококачествена корпоративна облигация в САЩ е около 0,83 процентни пункта, или 83 базисни пункта, в понеделник, според индексните данни на Bloomberg. Това все още е сравнително ниско – средната стойност за последното десетилетие е 1,17 процентни пункта.

За някои инвеститори това е проблем – оценките на облигациите все още са твърде високи, за да предложат голям потенциал за растеж.

„Получаваме толкова малко за спреда, че, честно казано, не сме много заинтересовани“, коментира Майкъл Кели, глобален ръководител на отдела за множество активи в PineBridge Investments. „Намираме се в технологично бурен и бързо променящ се свят“, добавя той.