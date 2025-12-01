Оборотът на БФБ надхвърли 5 млн. лв., SOFIX се покачи с 0,16%

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете ръст от 0,16% в понеделник до 1089,46 пункта.

Най-голям ръст на цените на акциите от състава на индекса записаха "Доверие обединен холдинг" АД с 3,03% до 9,52 лв., "Смарт Органик" АД с 2 до 30,6 лв. и "Уайзър Технолоджи" АД с 1,78% до 4,58 лв.

Най-рязък спад отбелязаха книжата на ПИБ АД с 2,35% до 4,98 лв., "Шелли груп" ЕД с 1,06% до 109,135 лв. и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 0,97% до 5,1 лв.

Оборотът достигна 5,1 млн. лв., главно с "Доверие обединен холдинг" за 1,13 млн. лв., "Неохим" АД за 598 хил. лв., "Софарма" АД за 437 хил. лв., "Уайзър Технолоджи" АД с 226 хил. лв. и "Софарма Трейдинг" АД със 103 хил. лв.

Най-много сделки бяха сключени с акции на "Софарма" – 61, "Доверие обединен холдинг" АД – 41, и "Адванс Терафонд" АДСИЦ – 27.

