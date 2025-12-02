Оборотът на БФБ достигна 3,6 млн. лв.

Оборотът на БФБ днес беше 3,6 млн. лв, реализиран основно от търговията с "ВФ Алтърнатив" АД. Търговията с акциите на дружеството достигна 2 млн. лв. "Софарма" АД отбеляза оборот от 412 хил. лв. от търговията с книжата си, докато "Доверие обединен холдинг" АД записва 140 хил. лв., а "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ - 89 хил. лв.

Водещият индекс на фондовата борса SOFIX остана без промяна на ниво от 1 089,49 пункта. С най-силен ръст сред компаниите в индекса бяха ЦКБ АД с 2,94% до 1,75 лв., "Смарт Органик" АД с 1,31% до 31 лв. и "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 1,12% до 2,72 лв. С най-силен спад сред 15-те в основния индекс бяха БФБ АД с 3,36% до 11,5 лв., "Уайзър Технолоджи" АД с 0,87% до 4,54 лв. и "Химимпорт" АД с 0,71% до 0,7 лв.

С най-много сделки днес бяха "Софарма" АД с 40, "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 24 и БФБ АД с 22.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.