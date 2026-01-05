Европейските фондови борси затвориха на положителна територия

Повечето големи европейски фондови борси затвориха на положителна територия в понеделник.

Общоевропейският борсов индекс Stoxx 600 се покачи с 0,9% при затварянето на борсата в Лондон, предаде CNBC.

Френският CAC 40 се повиши с 0,2%, британският FTSE 100 нарасна с 0,5 на сто, а германският DAX записа най-силен ръст от 1,3%. Италианският FTSE MIB добави 1,04 на сто, а испанският IBEX 35 се покачи с 0,7%.

Световните финансови и петролни пазари реагират на драматичните събития във Венецуела през уикенда, когато САЩ нанесоха удари по латиноамериканската страна, преди да заловят президента Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Двамата бяха откарани в Ню Йорк и обвинени в трафик на наркотици.

Президентът Доналд Тръмп заяви на пресконференция в събота, че САЩ ще „управляват“ Венецуела, „докато не успеем да осъществим безопасен, правилен и разумно преход“.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обаче изглежда отстъпи от тези коментари в неделя, като отбеляза, че Вашингтон ще използва влиянието си, за да постигне политическите си цели. Той също така не заяви, че САЩ ще управляват Венецуела директно.

Акциите на европейските компании в областта на отбраната бяха сред най-печелившите в началото на търговията в понеделник. Книжата на Rheinmetall поскъпнаха с 9,3%, тези на Hensoldt – с почти 8,2%, а на Renk – с 8%. Цената на акциите на Leonardo се повиши с 6,3%. Като цяло индексът Stoxx Europe Aerospace and Defense се покачи до най-високото си ниво от 3 октомври, като нарасна с 4%.