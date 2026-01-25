Могат ли инвеститорите да оценят промяната на глобалния режим?

Залповете на президента на САЩ Доналд Тръмп във външната политика и търговската война разстройват световните пазари. Въпросът е дали тези сътресения ще ескалират, или ще отшумят, както се случи миналата година, пише Джейми Макгийвър за Ройтерс.

Последното е по-вероятно, но така или иначе е очевидно, че инвеститорите се затрудняват да оценят адекватно фундаменталните промени в геополитическите тектонични плочи на света.

Промените, които вече се случиха през 2026 г., наистина са смайващи. Администрацията на Тръмп отстрани лидера на Венецуела и сега изглежда е фактическият владетел на латиноамериканската страна, припомня Макгийвър.

Насилствените репресии срещу протестите в Иран доведоха до убийствата на хиляди хора, като заплахата от отговор на САЩ все още е налице.

Тръмп заплашва да придобие Гренландия от съюзника си в НАТО Дания с всякакви средства. Съюзът между САЩ и Европа, а всъщност и самият основан на правила глобален ред, изграден след Втората световна война, е в опасност.

Икономическият и финансов терен също е минно поле. Тръмп издаде множество укази по различни въпроси, от лихвените проценти по кредитните карти до обезпечените с ипотеки ценни книжа. Той оказва натиск и върху ръководителите на американски петролни компании да инвестират милиарди във Венецуела. ‌

Да не забравяме, неговото Министерство на правосъдието заплашва да повдигне обвинения срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл.

Досега тръмпистката атака срещу американския и световния ред, основан на правила, изглеждаше в противоречие с относителното спокойствие на пазарите. Това спокойствие вече се разпада.

Все по-горещият спор между Тръмп и много от най-близките европейски съюзници на Америка предизвиква широки разпродажби на акции, облигации и долари. Златото, което се счита за сигурно убежище, продължава да поскъпва, като цената е в подножието на 5000 долара за тройунция.

Това изглежда като завръщане на т.нар. търговия „Продай Америка“. И все пак, ако миналата година е някакъв ориентир, тези пазарни колебания могат и да не са особени пречки по пътя към нови върхове.

Като оставим настрана геополитическата драма, консенсусните очаквания за икономическия растеж на САЩ и корпоративните печалби показват, че е малко вероятно Уолстрийт да остане на червена територия задълго.

Международният валутен фонд (МВФ) в понеделник повиши прогнозата си за растежа на САЩ през 2026 г. до 2,4% от 2,1% през октомври, отчасти поради инвестициите в центрове за данни като част от инфраструктурата за изкуствения интелект, чипове и производството на електроенергия.

Освен това, ранните индикации от сезона на отчетите за четвъртото тримесечие са окуражаващи. От 33-те компании в S&P 500, които са докладвали финансови резултати досега, 84,8% са надминали очакванията на анализаторите. Ако консенсусната прогноза на LSEG за годишен ръст на печалбите от 9% се реализира, това би трябвало да подкрепи акциите.

Накрая, добре е да се помни, че несигурността не е непременно лоша за растежа или печалбите. В някои случаи тя дори може да бъде положителна. Един пример са инвестициите, необходими за финансиране на глобалната вълна за превъоръжаване или за борбата срещу енергийната несигурност и подкрепата за енергийна независимост.

Относителното спокойствие на пазарите през последната година може отчасти да се обясни с благоприятния цикъл – или, погледнато от друг ъгъл, илюзия. Пасивните инвестиционни фондове продължават да изпращат постоянен поток от капитал към кредитните пазари и пазарите на акции. Това поддържа волатилността ниска и цените високи. Докато музиката свири, инвеститорите ще продължат да танцуват.

Объркващите тенденции от последната година също отразяват факта, че е много трудно да се оцени риск от подобен мащаб точно. Каква стойност придава един инвеститор на края на НАТО, на съюза между САЩ и Европа или на появата на нов, многополюсен свят, разделен на три широки „сфери на влияние“ начело със САЩ, Китай и Русия?

Съществува предположение, че технологичните и по-широките печалби ще останат на сегашните си нива. Заплахите за цикъла – като например излишния капацитет в сферата на изкуствения интелект поради конкуренцията от Китай или регулаторния натиск от ЕС, изглежда не са отразени в прогнозите на анализаторите. Тези рискове все още съществуват.

Може би натискът на Тръмп за придобиването на Гренландия ще бъде капката, която ще прелее чашата на инвеститорите, и настоящото пазарно вълнение ще се превърне в истинска корекция. Може би обаче не е добра идея да се залага и на това.