Потребителските разходи в САЩ бележат стабилен ръст в две поредни тримесечия

Личните разходи в САЩ са нараснали със стабилен темп през ноември, подчертавайки устойчивостта на потребителите в началото на сезона на празничното пазаруване, предава Bloomberg.

Според Бюрото за икономически анализи (BEA) потребителските разходи, коригирани с инфлацията, са се увеличили с 0,3% през ноември за втори пореден месец. Агенцията публикува и двете цифри за първи път в четвъртък след забавяне, причинено от най-дългото в историята спиране на работата на американската администрация.

Т. нар. основен ценови индекс на разходите за лично потребление (РСЕ), който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, се е повишил с 0,2% през ноември спрямо предходния месец и с 2,8% спрямо същия период на миналата година. Показателят, предпочитан от Федералния резерв като мярка за основната инфлация, се е повишил леко спрямо октомври на годишна база.

Личните разходи през ноември са водени от най-силния ръст на разходите за стоки от юли насам. Разходите за услуги са се забавили в сравнение с предходния месец.

По-рано в четвъртък BEA съобщи, че брутният вътрешен продукт (БВП) на САЩ е нараснал с ревизирана годишна ставка от 4,4% през третото тримесечие, което е най-високият ръст за последните две години.

Данните за доходите и разходите сочат още умерено покачване на цените през ноември, въпреки че изкривяванията от спирането на работата на администрацията, което приключи на 12 ноември, все още не са напълно преодолени. То попречи на Бюрото по трудова статистика да събере голяма част от данните за потребителските цени за октомври.

BEA съобщи, че когато данните за цените за октомври не са били налични, е използвана средната стойност на индекса на потребителските цени за септември и ноември.

В светлината на тези изкривявания представителите на Фед вероятно ще погледнат отвъд тази остаряла снимка на инфлацията и икономиката на предстоящото си заседание. Очаква се те да задържат лихвените проценти без промяна следващата седмица след три поредни понижения в края на 2025 г., като много от тях посочват като аргумент за това стабилизирането на пазара на труда и продължаващите рискове за инфлацията.