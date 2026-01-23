Wall Street изпрати неспокойна седмица преди заседанието на Фед и сезона на отчетите

Водещите индекси на фондовите пазари отвърд океана затвориха с разнопосочно движение последната сесия в неспокойната седмица, пише Bloomberg . Пазарите още оценяват какво се случи на форума в Давос и очакват следващата седмица, в която ще се проведе заседанието на Федералния резерв, както и сезона на отчетите.

S&P 500 записа минимален ръст от 0,03% до 6915,61 пункта. Широкият индекс на Wall Street затвори втора поредна седмица на червена територия, губейки 0,4%, което се случва за първи път от юни насам. Водещият индикатор на борсовата търговия в САЩ Dow Jones изтри 0,58% от стойността си и достигна нивото от 49 098,71 пункта.

За седмицата индексът се понижава с 0,5 на сто. Седмичният спад на Nasdaq е по-малко от 0,1%, а в петък индексът, в чийто състав влизат основно технологични компании, се повиши с 0,28% до 23 501,144 пункта.

Подкрепа оказа търговията на Nvidia, чиито акции поскъпнаха с 1,54% до 187,67 долара за брой.

Цената на петрола се повиши с почти 3%, когато от борда на самолета си на път за САЩ президетът Доналд Тръмп припомни, че е изпратил военни кораби към Иран. "Ще видим какво ще стане", посочи той пред журналисти. Очакавнията за военна операция в Иранпредизвикаха и реакцията на пазара и американският лек суров петрол (WTI) затвори седмицата с цена от 61,16 долара за барел. Европейският "Брент" достигна до 65,89 долара за барел.

На валутните пазари щатския долар губи почва и търговията с еврото се извършва при 1,1824 долара за брой. Стойността на британския паунд достигна 1,3633 долара.

Евтиният щатски долар и увеличените предпоставки за геополитическа криза доведоха до цена на златото от 4982 долара за тройунция. Въпрос на време е суровината да бъде купувана за 5000 долара за тройунция Среброто прескочи рекордните 100 долара и финализира търговията с цена от 103 долара за тройунция.