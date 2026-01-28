Сигналите на Фед след последното заседание разколебаха инвеститорите на Wall Street

Основните щатски борсови индекси приключиха сесията без единна посока, докато инвеститорите преценяват резултатите от последното заседание на Федералния резерв на САЩ и сигналите от речта на гуверньора Джером Пауъл, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 0,02% до 49 015,6 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа лек спад от 0,01% до 6978,04 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се повиши с 0,17% до 23 857,4 пункта.

Малко преди края на редовната търговия Фед очаквано запази паричната си политика без промяна на първото си заседание за годината въпреки натиска на президента Доналд Тръмп да намали разходите по заемите. Финансовата институция запази лихвите в диапазона 3,5%-3,75% след три последователни понижения през миналата година с цел подкрепяне на заетостта и същевременно запазване на натиска за понижаване на инфлацията.

По време на пресконференцията след края на заседанието Пауъл заяви, че американската икономика е започнала годината на стабилна основа.

„Икономиката на САЩ се разшири със солидни темпове миналата година и навлиза в 2026 г. на стабилна основа“, заяви Пауъл, цитиран от CNBC. „Въпреки че ръстът на работните места остава нисък, нивото на безработица показва някои признаци на стабилизиране, а инфлацията остава донякъде ускорена“, добави той.

По думите му основната инфлация вероятно ще достигне 3% през декември, но все още е на път да се върне към целевото ниво на Фед.

Акциите на Seagate Technology поскъпнаха с 20%, след като компанията отчете печалба и приходи, които засенчиха прогнозите на анализаторите. Изпълнителният директор на производителя на оборудване за съхранение на информация Дейв Мосли отдаде добрия резултат на силното търсене на съхранение на данни с изкуствен интелект.

Цената на акциите на Starbucks поевтиняха с 0,59%, въпреки че веригата кафенета обяви, че посещенията са нараснали за първи път от две години.

Инвеститорите очакват Microsoft, Meta Platforms и Tesla да публикуват своите финансови отчети след края на сесията.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши съответно до 4,245 на сто и 4,865%.

Доларовият индекс напредна с 0,13% до 96,33 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се повиши с 1,45% до 68,55 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпнаха с 1,55% до 63,36 долара за барел.

Цената на златото отчете ръст от 5,85% до 5420,5 долара за тройунция.