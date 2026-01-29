Цената на петрола продължава ръста си, след като Тръмп засили заплахите си към Иран*

Цената на петрола продължава да се покачва в четвъртък, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран да сключи ядрено споразумение или ще се изправи пред военни удари. Това поднови опасенията за потенциални безредици и смущения в Близкия изток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,55% до 69,46 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 1,58% до 64,21 долара за барел.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social в сряда Тръмп заяви, че американските кораби, които е разпоредил да бъдат изпратени в региона, са готови да изпълнят мисията си „с бързина и сила, ако е необходимо“.

Последните заплахи на президента добавиха рискова премия към цените, въпреки че пазарът е под натиск от нарастващото предлагане. Американски удар може да застраши доставките на суров петрол от Близкия изток - регион, който осигурява около една трета от световните доставки. Иранско отмъщение може да доведе и до прекъсване на корабоплаването през Ормузкия проток, който разделя страната от Арабския полуостров. Танкери, превозващи петрол и втечнен природен газ, преминават през него, за да доставят товари по целия свят.

„Цената на Брента може да надхвърли 70 долара за барел на фона на ескалиращото напрежение, но оставаме скептични, че ситуацията ще се влоши още повече оттук нататък“, заяви Робърт Рени, ръководител на отдела за проучвания на суровините и въглеродните емисии в Westpac Banking Corp. Той добави, че все още се очаква цените да спаднат до 50 долара през първата половина на тази година поради изобилието на доставки, включително от Бразилия и Гвиана.

Доналд Тръмп многократно е отправял предупреждения към Иран, но напоследък те са свързани по-скоро с жестокото потушаване на протестите в Техеран, отколкото с ядрените дейности. Американският президент заяви по-рано, че ядрената програма на режима е „унищожена“ при ударите през юни, насочени срещу три съоръжения.

В отговор Иран заяви, че е готов за диалог, но предупреди, че ще отговори с безпрецедентна сила, ако бъде притиснат. Техеран засили дипломатическите си разговори с ключовите сили в Близкия изток, като се стреми да предотврати по-нататъшни конфликти със САЩ.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.