SOFIX записа първи седмичен спад за 2026 г.

Водещият индекс на Българската фондова борса SOFIX записа първия си седмичен спад за 2026 година и затвори търговията в петък на ниво от 1374,91 пункта. Това е понижение от 0,76% в рамките на сесията днес (30 януари), а от началото на седмицата индикаторът губи 0,91%. Общият дневен оборот на БФБ-София възлезе на 1,54 млн. евро.

С най-силни седмични спадове сред компаниите в SOFIX бяха "Доверие обединен холдинг" със 7,99% до 7,14 евро, "Смарт Органик" АД с 4,52% до 16,9 евро, "Еврохолд България" АД с 3,48% до 1,11 евро и други. На обратния полюс сред 15-те в SOFIX бяха "Сирма груп холдинг" АД с 3,2% до 1,29 евро, БФБ АД с 3,16% до 8,15 евро, "Шелли груп" ЕД с 3,03% до 68 евро.

С най-голям седмичен оборот бяха "Софарма" АД с 823 хил. евро, "Шелли груп" ЕД със 799 хил. евро и "Доверие обединен холдинг" АД с 547 хил. евро.

С най-много сделки през седмицата бяха "Софарма" АД със 536, "Доверие обединен холдинг" АД със 352 и "Шелли груп" ЕД с 259 броя.

Останалите индикатори на борсовата търговия у нас финишираха с разнопосочно движение. BGBX40 се понижи с 0,46% до 232,17 пункта, а BGREIT, който следи движението на фондовете със специална инвестиционна цел, достигна до 232,86 пункта, или спад от 0,52 на сто.

Но за beamX, следящ малките и средните компании на пазара beam, денят приключи с ръст от 1,7% до ниво от 125,68 пункта. Индексът BGTR30 затвори при 1125,01 пункта, което представлява ръст от 0,11%.

Материалът е с информационен характер ине е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа!