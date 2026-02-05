Петролът поевтинява за първи път от три дни под натиска на преговорите с Иран*

Петролът поевтинява за първи път от три дни, след като властите в Иран съобщиха, че ще проведат преговори със САЩ, намалявайки риска от непосредствени удари по страната от ОПЕК, съобщава Bloomberg.

И двата водещи сорта се разделят с по над 2% от стойността си, като международният бенчмарк Брент се разменя за 67,98 долара за барел, а американският WTI за 63,75 долара за барел. Иранският министър на външните работи Абас Арагчи потвърди в публикация в социалните мрежи, че преговорите ще се проведат в Оман този петък.

Фючърсните цени на сорта Брент и WTI. Графика: Bloomberg LP

„Въпреки известната продължаваща агресивна реторика, пазарът изглежда фокусиран върху планираните преговори в петък и потенциала за дипломация“, коментира Уорън Патерсън, ръководител на отдела за стокови стратегии в ING Groep в Сингапур. „Но както е видно от последните ценови движения, все още има голяма несигурност как ще завърши това“, допълва той.

Различните позиции относно параметрите на преговорите между САЩ и Иран означават, че все още не е ясно дали двете страни могат реалистично да преодолеят основните си различия във време на засилено напрежение в региона, който доставя около една трета от световния суров петрол. Това отново въведе рискова премия в цените на петрола, които се възстановиха тази година след спада през втората половина на 2025 г. на фона на признаци на нарастващо пренасищане на пазара.

Трейдърите са фокусирани и върху мирните преговори в Украйна тази седмица, за които украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще бъдат повлияни от атаките на големия производител на петрол Русия срещу енергийната инфраструктура на страната му. Той поиска от американския си колега Доналд Тръмп повече оръжия, за да принуди Москва да прекрати конфликта.

Петролът също така е под натиск на фона на по-широк спад на цените на благородните метали. Среброто поевтинява със 17% в четвъртък, заличавайки двудневното си възстановяване, а златото изтрива над процент в рамките на нестабилна търговия.

В същото време запасите от суров петрол в САЩ са спаднали до най-ниското си ниво от месец насам, според данни на Службата за енергийна информация на страната, публикувани в сряда, но по-малко от по-ранните очаквания за по-значително намаление.

*Информацията е актуална към 8:25 ч.