SOFIX отчете минимален ръст от 0,06% в първата за седмицата сесия

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се повиши с минималните 0,06% до 1354,69 пункта в първия работен ден за седмицата.

Най-силен ръст от 15-те акции в състава на SOFIX отчетоха тези на "Сирма груп холдинг" АД - с 2,44% до 1,26 евро, следвани от книжата на "Софарма" АД с повишение от 1,57% до 1,94 евро и "Уайзър Технолоджи" АД с 0,74% до 2,72 евро.

С най-силни спадове реализираха акциите на "Смарт Органик" АД - с 3,01% до 16,1 евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ (ФНИБ) - с 1,46% до 2,7 евро, "Адванс Терафонд" АДСИЦ - с 1,06% до 1,395 евро.

Оборотът в рамките на деня възлезе на 1,5 млн. евро. Над половината от него, или 823 хил. евро, се формира от сделки с книжата на "Фючър кепитъл холдинг" АД. Следват "Софарма" АД със 176 хил. евро, "Доверие обединен холдинг" АД със 120 хил. евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 83 хил. евро и "Шелли груп" АД с 31 хил. евро.

Най-много сделки днес се сключиха с акциите на "Софарма" АД - 95, следвани от "Доверие обединен холдинг" АД с 65, ФНИБ с 54, "Сирма груп холдинг" АД с 24 и "Българска фондова борса" АД с 21.

