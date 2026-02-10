SOFIX се покачи с 0,9%

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX се повиши с 0,91% във вторник до 1 367,04 пункта.

Най-голям ръст на цените на акциите сред 15-те компонента на SOFIX записаха "Първа инвестиционна банка" АД с ръст от 5,29% до 3,58 евро, "Централна кооперативна банка" АД с 3,3% до 1,88 евро, "Химимпорт" АД с 2,04% до 0,50 евро, "Уайзър Технолоджи" АД с 1,47% до 2,76 евро, "Шелли груп" ЕД с 1,19% до 67,8 евро и други. Поевтиняващи емисии от индекса във вторник нямаше.

Оборотът възлезе на 1,93 млн. евро, основно с книжа на "Фючър кепитъл холдинг" АД с 819 хил. евро, "Република холдинг" АД с 311 хил. евро, "Елеа кепитъл холдинг" АД със 101 хил. евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 85 хил. евро и "Шелли груп" АД с 67 хил. евро.

Най-много сделки бяха сключени с акции на ФНИБ АДСИЦ – 72, "Софарма" АД – 39, "Доверие обединен холдинг" АД – 30, "Шелли груп" АД – 28, и ПИБ АД –17.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.