SOFIX отчете спад от 0,8% до 1356 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете дневен спад от 0,8% до 1356,08 пункта.

От акциите, включени в бенчмарка, най-силни спадове реализираха "Еврохолд България" АД - с 2,7% до 1,08 евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ (ФНИБ) - с 2,22% до 2,64 евро, и "Българска фондова борса" АД - с 1,23% до 8,05 евро.

Най-силен ръст от 15-те акции, включени в основния индекс, отчетоха "Химимпорт" АД - с 1% до 0,505 евро, "Елана Агрокредит"АД - с 0,92% до 0,55 евро, "Централна кооперативна банка" АД (ЦКБ) - с 0,53% до 1,89 евво, и "Софарма" АД - с 0,26% до 1,945 евро.

Оборотът на БФБ в рамките на сесията достигна 759 хил. евро, от които от търговияха с акции на "Доверие обединен холдинг" АД се формираха 147 хил. евро.

На второ място по оборот е "Софарма" АД със 112 хил. евро, следвано от "Велграф Асет Мениджмънт" АД със 100 хил. евро, ФНИБ с 94 хил. евро и "Софарма Трейдинг" АД с 32 хил. евро.

Най-много сделки в сряда се сключиха с акциите на ФНИБ АДСИЦ - 60, "Доверие Обединен Холдинг" - 43, "Софарма" АД - 37, "Сирма груп холдинг" АД - 28, и "Неохим" АД - с 23.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа!