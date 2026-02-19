SOFIX отчете 0,22% спад до 1353 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете спад с 0,22% до 1353,01 пункта.

От акциит, включени в основния измерител, най-силно понижение отбелязаха тези на "Химимпорт" АД - с 4,47% до 0,47 евро, "Първа инвестиционна банка" АД (ПИБ) - с 1,97% до 3,48 евро, "Софарма" АД - с 1,3% до 1,9 евро.

Ръстове сред 15-те акции в състава на SOFIX отчетоха "Доверие обединен холдинг" АД - 1,72% до 7,08 евро, "Холдинг Варна" АД - 0,81% до 25 евро, БФБ АД - 0,63% до 8,05 евро.

Оборотът на борсата възлезе на само 870 хил. евро.

С най-голям оборот сред акциите затвориха ПИБ АД с 35 хил. евро, "Софарма" АД с 29 хил. евро, "Шелли груп" ЕД с 12 хил. евро, "Трейс груп холд" АД с 12 хил. евро и "София комерс Заложни къщи" АД с 11 хил. евро

В рамките на сесията най-много сделки се сключиха с акциите на "Софарма" АД - 22, "София Комерс Заложни къщи" АД - 17, "Сирма груп холдинг" АД - 16.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.