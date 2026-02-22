Акция на седмицата: „Трейс Груп Холд“ АД

„Трейс Груп Холд“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Акциите на строителната група са най-силно поскъпващите от BGBX40 за седмицата – с близо 14%, след като дружеството обяви, че планира да започне процедура по двойно листване в София и Франкфурт чрез сегмента на Българската фондова борса (БФБ) EuroBridge.

Компанията не предостави повече подробности за решението на управителните ѝ органи. Предстои ръководството да избере консултант, който да помогне на компанията да премине през процедурите на Франкфуртската фондова борса. Процесът може да отнеме над една година.

Откакто EuroBridge съществува като сегмент – 2024 г., две компании успяха да прехвърлят акциите си там. Първата е „Шелли груп“ ЕД, чиито акции се търгуват във Франкфурт от 2021 г. Втората е „Сирма Груп Холдинг“ АД, като търговията във Франкфурт започва от 24 февруари 2026 г., след като местната борса издаде формално одобрение в петък.

За да се листне във Франкфурт, „Трейс Груп Холд“ ще трябва да изготви проспект, който да се разгледа от регулаторите в България и Германия, да избере маркет мейкър и да увеличи фрий флоута.

Мажоритарният акционер в компанията – Николай Михайлов, контролира около три четвърти от акциите пряко и непряко, чрез фирмата „Галини-Н“. През 2020 г. той се опита да изкупи акциите на миноритарните акционери и да делистне дружеството, но се отказа, след като Комисията за финансов надзор наложи временна забрана на обратното изкупуване.

„Трейс Груп Холд“ е една от най-големите строителни компании в България, изпълнител на големи инфраструктурни проекти, вкл. отсечки от магистралите „Тракия“ и „Хемус“, участъци от железопътната мрежа и от софийското метро. Компанията има дъщерни дружества в Сърбия, Румъния, Северна Македония, Черна гора, Гърция и Украйна и изпълнява големи инфраструктурни обекти в Сърбия и Румъния.

Компанията се листна на БФБ-София през 2007 г., като набра над 22 млн. лева и заявен интерес за над 32 млн. лева заради оптимизма около членството на страната в Европейския съюз (ЕС) и инвестициите, финансирани с европейски средства.

Последвалата световна финансова криза, която удари тежко строителството, се отрази на акциите на дружеството. Отделно то направи сплит в този период, за да увеличи капитала си, а това значително намали цената на акциите.

„Трейс Груп Холд“ отчете близо 377,7 млн. лева приходи на индивидуална основа за 2025 г. и почти 366,8 млн. лева разходи, като реализираната печалба възлиза на 9,8 млн. лева.

През миналата година дружеството разпредели дивидент по 0,4 лева на акция.