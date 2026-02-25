Европейските борси достигнаха рекорден връх в сряда, подкрепени от HSBC

Европейските борси приключиха сесията в сряда на рекорден връх, подкрепени от възстановяването на финансовия сектор, след като HSBC повиши ключовата си цел за кредитирането, а притесненията, че по-новите модели на изкуствен интелект може скоро да нарушат дейността на традиционни бизнеси изглежда отслабват, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс STOXX 600 напредна с 0,7% до ниво от 633,47 пункта, като надмина рекорда си в края на търговията в петък.

Лондонският бенчмарк FTSE100 се повиши с 1,18% до 10 806,41 пункта. Френският CAC 40 прибави 0,47% и завърши деня на равнище от 8559,07 пункта. Германският DAX отбеляза ръст от 0,76% до 25 175,94 пункта.

Банковият сектор прибави 2,8%, подкрепен основно от ръста с близо 8% при HSBC. Книжата на най-голямата банка в Европа достигнаха рекорден връх, след като тя повиши целта си за печалбата. Годишната ѝ печалба надмина очакванията, въпреки че компанията трябваше да поеме еднократни разходи за 4,9 млрд. долара.

Нагласите на световните пазари също се подобриха, след като базираният в САЩ стартъп в областта на изкуствения интелект Anthropic влезе в партньорство с редица компании и пусна нови AI приставки във вторник, като показа, че традиционните бизнеси се приспособяват към напредъка на изкуствения интелект вместо да се сблъскват с нарушаване на дейността в непосредствен план.

Намаляващите опасения спомогнаха за успокояване на притесненията за натиск върху маржовете и подобриха апетита към риск на световните пазари, облагодетелствайки уязвимите банки, които отбелязаха резки спадове във вторник.

Междувременно минните компании и тези за комунални услуги достигнаха исторически връх в сряда, като надминаха предишните си върхове от 2008 г. в нов знак за разширяване на силния ръст при европейските акции от миналата година.

Цената на акциите на производителя на оншорни вятърни турбини Nordex се повиши със 17,4% и тя оглави STOXX 600, след като обяви по-добра от очакванията основна печалба за 2025 г.

На обратния полюс, книжата на Diageo поевтиняха с 12,7% и натежаха върху индекса, след като производителят на напитки намали прогнозите си за годишните си продажби и печалба за втори път за четири месеца и също така сви дивидента си. По-широкият индекс на храните и напитките се понижи с 2,1%.

Инвеститорите се въздържаха да купуват акции на компании от областта на изкуствения интелект преди отчета на Nvidia.

Цената на акциите на Auto1 Group се понижи с 18,2%, след като германският търговец на коли втора употрела прогнозира по-ниска от очакванията EBITDA за 2026 г.

Книжата на E.ON достигнаха 15-годишен връх, след като най-големият оператор на енергийни мрежи в Европа съобщи, че ще повиши разходите си до 48 млрд. евро до 2030 г., за да се подготви за изграждане на центрове за данни в Европа.

Инвеститорите наблюдаваха и развитията на търговския фронт с възможността новите американски мита да нараснат до 15%. Гигантът при чиповете Nvidia ще обяви резултатите си по-късно в сряда и отчетът му ще бъде тест за пазарите.