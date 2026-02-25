Силната печалба за 2025 г. тласка пазарната оценка на HSBC до исторически връх

Най-голямата банка в Европа по размер на активите – британската HSBC Holdings Plc, отчете по-висока от очакваното печалба за 2025 г., след като приключи година, в която пазарната ѝ капитализация премина прага от 200 млрд. паунда (270 млрд. долара) за първи път в историята си, съобщава Bloomberg.

Банката със седалище в Лондон, която генерира по-голямата част от приходите си от Азия, отчете печалба преди лихви и данъци в размер на 29,9 млрд. долара, засенчвайки очакваните от анкетирани от самия кредитор анализатори 28,9 млрд. долара.

Резултатите бяха подкрепени от силното представяне на бизнеса с управление на богатството и основното му звено в Хонконг. HSBC също така заяви, че очаква да постигне целта си за спестяване на разходи от 1,5 млрд. долара през първата половина на годината - шест месеца предсрочно спрямо първоначалния график.

„Ние се представяме отлично и това представяне ни осигурява добра печалба, силни приходи и силен растеж и в четирите ни бизнеса“, заяви главният изпълнителен директор Жорж Елхедери в интервю за Bloomberg.

HSBC повиши целите си за възвръщаемост на капитала на 17% или повече за тази година, както и показателя за 2027 и 2028 г.

Акциите на банката поскъпнаха с 4,1% при старта на редовната търговия на борсата в Хонконг.

Откакто пое поста на главен изпълнителен директор през 2024 г., Елхедери ръководи радикалното преструктуриране на банката, съкращавайки хиляди работни места, докато продава или слива някои бизнеси. Той засили стратегията на предшественика си за развитие в Азия, като придоби дял в затруднената Hang Seng Bank Ltd., основен залог за растеж в азиатския финансов център.

Хонконгският бизнес на HSBC отбеляза 6% скок в приходите до 15,9 млрд. долара, докато британското подразделение регистрира 5% ръст до около 12,9 млрд. долара. Кредиторът се възползва от своите азиатски клиенти – около половината от салдата в размер на 2,1 трлн. долара са били реализирани в региона.

Реорганизацията спечели одобрението на инвеститорите, като акциите на HSBC поскъпнаха с почти 90%, откакто Елхедери пое ръководството. Акциите достигнаха исторически връх по-рано този месец, а пазарната стойност на банката надхвърли 200 млрд. паунда през декември, което е ключов етап за кредитора, основан през 1865 г.

Майкъл Робъртс, ръководител на корпоративното и инвестиционно банкиране на HSBC, заяви миналия месец, че банката е на път към капитализация от над 300 млрд. паунда.

„Трансформираме се с прецизност, с дисциплина и го правим с нужния темп, като очакваме да можем да завършим редица от действията, които си бяхме поставили за цел, по-рано от първоначално планираното“, изтъква Елхедери.

HSBC е започнала преглед на застрахователния си бизнес в Сингапур. Оценката ще обхване HSBC Life Singapore и ще „разгледа всички опции“ за бизнеса със застраховки, като все още не е взето решение по въпроса, изтъква компанията през януари.

До момента банката остава относително слабо засегната от агресивната търговска политика на американския президент Доналд Тръмп, въпреки че управлява най-големия бизнес за търговско финансиране в света.