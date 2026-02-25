Wall Street записа втора поредна печеливша сесия, подкрепен от Nvidia

Основните щатски индекси отбелязаха ръст в сряда, подкрепени от отчетите на Nvidia и Oracle, предава CNBC. Индексите на Wall Street се повишиха и в предходната сесия.

Широкият измерител S&P 500 добави 0,81% и завърши деня на ниво от 6946,13 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 1,26% до равнище от 23 152,08 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отбеляза ръст от 307,65 пункта и завърши деня на ниво от 49 482,15 пункта.

Книжата на Nvidia поскъпнаха с 1,4% преди публикуването на отчета ѝ, който трябва да бъде обявен след края на борсовата търговия наред с резултатите на софтуерния гигант Salesforce и на Snowflake.

Докладът на Nvidia ще бъде обявен в момент, когато инвеститорите преосмислят високите оценки на акциите на технологичните компании и на нарастващ скептицизъм относно високите капиталови разходи за изкуствен интелект на хипермащабните компании.

Цената на акциите на играча в областта на изкуствения интелект Oracle поскъпнаха с 1% и доведоха до траен ръст на софтуерните акции, след като рейтингът на книжата на компанията беше повишен от Oppenheimer, която вижда „благоприятен“ профил, възнаграждаващ риска след спада през последно време.

Софтуерният сектор продължи ръстовете си от предходната сесия, когато iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) отбеляза увеличение от близо 2%. Фондът записа повишение от 3% в сряда, тъй като книжата на Palantir Technologies и на Microsoft поскъпнаха.

Отделно инвеститорите тази седмица ще следят напрежението между САЩ и Иран. През миналия уикенд президентът Доналд Тръмп заплаши да повиши глобалните мита до 15%, но във вторник беше въведено мито от 10% върху глобалния внос.

Във вторник вечерта президентът произнесе речта си за състоянието на съюза, в която говори за състоянието на икономиката. Той обяви и предложение да предостави на работещите хора достъп до подкрепена от правителството пенсионна сметка и отново призова за забрана на големите институционални инвеститори да купуват еднофамилни жилища.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до ниво от съответно 4,056% и 4,7%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, се понижи с 0,17% до 97,67 пункта. Еврото и паундът поскъпнаха до съответно 1,181 долара и 1,356 долара. Спрямо йената щатските пари отбелязаха ръст от 0,36% до 156,37 йени за долар.

На стоковите пазари цените на петрола останаха стабилни в сряда, тъй като по-големите от очакванията запаси от американски суров петрол натежаха повече от заплахата за предлагането на петрол заради възможен военен конфликт между САЩ и Иран.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпнаха с осем цента до 70,85 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI отписаха 21 цента до 65,42 долара за барел.

Американските фючърси върху златото отбелязаха ръст от 1% до 5266,20 долара за тройунция.