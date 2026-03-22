Акция на седмицата: „Градус" АД

Дружеството направи обратно изкупуване на 26,98% от капитала си, чрез три дъщерни дружества

11:30 | 22.03.26 г.
„Градус“ АД (БФБ) е акция на седмицата на Investor.bg.

„Градус“ АД реализира една от най-значимите сделки на Българската фондова борса, след като на 20 март осъществи най-мащабното обратно изкупуване в историята на пазара.

Съгласно публикувана в X3 News информация, 41,20% от капитала на дружеството са сменили своя собственик. Три от дъщерните дружества на компанията придобиват 26,98% от акциите на „Градус“ АД, което на практика, представлява най-голямото обратно изкупуване, реализирано до момента на БФБ. Други инвеститори са придобили около 14,22% от капитала.

Обратното изкупуване на значителен пакет собствени акции традиционно се разглежда във финансовата практика като форма на предоставяне на допълнителна стойност за акционерите. Намаляването на броя акции в обращение води до подобряване на показателите на акция и при бъдещо разпределение на печалбата се отразява в по-висок дивидент за останалите акционери.

Акциите на „Градус“ АД поевтиняват с 11,86% в последните 12 месеца до 0,55 евро за акция и 134 млн. лв. пазарна капитализация. Големите сделки в петък бяха при цена 0,408 евро за акция, но последва отскок в рамките на деня с 34,8%.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Последна актуализация: 10:37 | 22.03.26 г.
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Скъсана_Ушанка
преди 26 минути
Това е една от акциите, която винаги ми напомня защо не купувам нищо на БФБ.
sssaaa
преди 1 час
Още 5-6 хода и фалита идва.
Финанси виж още