Dow влезе в територия на корекция, докато S&P отчете пети пореден седмичен спад

Водещите щатски индекси приключиха седмицата с понижения, докато цената на Брент достигна 110 долара, след като инциденти в Ормузкия проток изостриха опасенията сред инвеститорите относно доставките на енергоносители, а последните коментари на президента на САЩ Доналд Тръмп не успяха да насърчат трейдърите да се възползват от търговията с акции, съобщава CNBC.

Бенчмаркът Dow Jones Industrial Average се понижи със 793,47 пункта, или 1,73%, за да затворят на 45 166,64, достигайки територия на корекция.

Широкият измерител S&P 500 загуби 1,67% от стойността си, като завърши сесията на седеммесечно дъно от 6 368,85 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчете спад от 2,15% до 20 948,36.

S&P 500 отбеляза пети пореден седмичен спад, свивайки се за седмицата с 2,1%. Nasdaq се понижи с 3,2%, докато индексът Dow отстъпи с 0,9% за периода.

Ден по-рано Nasdaq изпадна в корекция, като сега е с почти 13% под рекорда си, поставен през октомври.

Фючърсите на американския петрол West Texas Intermediate поскъпнаха до около 100,9 долара за барел, докато цената на международния бенчмарк сорт Брент се повиши с над 6% до около 114 долара за барел.

По-рано Тръмп удължи крайния срок за пауза относно атаките срещу енергийната инфраструктура на Иран до 6 април, малко повече от седмица след първоначалната крайна дата, определена за петък.

„Съгласно искането на иранското правителство, моля, нека това изявление послужи като знак, че спирам периода на унищожаване на енергийните централи“, написа Тръмп в Truth Social . „Разговорите продължават и въпреки погрешните твърдения за противното от страна на медиите, които публикуват фалшиви новиним и други, те вървят много добре. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!“, добавя републиканецът.

Съобщението е поредният сигнал, че администрацията на Тръмп се стреми към край на войната между САЩ и Иран, конфликт, който доведе до покачване на цените на петрола, което отблъсква избирателите и може да струва на републиканците местата им на междинните избори.

Несигурността обаче остава за инвеститорите, след като външният министър на Иран съобщи по-рано тази седмица пред държавните медии, че Техеран няма намерение да води преговори със САЩ, дори ако лидерите му преглеждат американско предложение за прекратяване на войната.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши съответно до 4,428% и 4,965 на сто.

Цената на златото отчете 2,55% ръст до 4521,30 долара за тройунция.