Еврото се готви да изпрати най-лошото си тримесечие от 2024 г. насам

Еврото е напът да отбележи най-лошото си тримесечие поне от 2024 г. насам, докато войната в Близкия изток подчертава зависимостта на Европа от вноса на горива, съобщава Bloomberg.

Еврото е поевтиняло с около 2% през това тримесечие при цена от около 1,15 долара, като само през март стойността му намалява с 2,5% спрямо щатската валута – най-много от юли насам. Това е драстичен обрат спрямо януари, когато стигна над 1,20 долара до най-силното си ценово равнище от почти пет години.

Към 10:20 ч. българско време цената на еврото е 1,1465 долара.

Тримесечно изменение в спот цената на двойката евро-долар. Графика: Bloomberg LP

В краткосрочен план стратези на Morgan Stanley очакват допълнително поевтиняване до 1,13 долара. Други банки също са по-предпазливи: Commerzbank намали прогнозата си за края на юни с два цента в петък, след като удължи прогнозата си за продължението на войната в Близкия изток. От ABN Amro очакват еврото да отслабне скромно в идните месеци, тъй като високите цени на енергоносителите и степента, в която лихвените проценти на Федералния резерв надвишават тези на Европейската централна банка (ЕЦБ) продължават да носят изгода на долара.

И с цена на петрола от над 110 долара за сорта Брент и почти изцяло блокирания Ормузки проток валутните трейдъри се обръщат към опита си от 2022 г., когато руската инвазия в Украйна удари европейските пазари и подсили щатския долар. ЕЦБ отново е изправена пред водена от енергийния сектор инфлация и все така отслабена икономическа активност.

Паричните пазари сега очакват три увеличения на лихвените проценти тази година – значителна промяна спрямо 35% шанс за намаление отпреди само няколко седмици. В същото време оптимизмът около германския фискален завой и амбициите на Берлин за повече разходи за отбрана отслабват. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) намали прогнозата си за икономическия растеж, като Германия и Италия вече се намират под официалните си прогнози.

И макар по-високите лихви обикновено да подкрепят валутата, когато икономиката е силна, това не е случаят с кризата в Близкия изток, която причинява енергийни проблеми. Затегнатите международни финансови условия на фона на намалените инвестиции в чужбина на страните от Персийския залив ще ударят най-силно чувствителните към икономическия растеж валути като еврото, предупреждават от ING.

За момента обаче картината при различните валутни двойки не е универсално лоша за еврото.

Представяне на различни валути спрямо еврото от 1 март насам. Графика: Bloomberg LP

Трейдърите плащат над четири пъти повече за залози за поскъпване на общата валута спрямо британския паунд в сравнение със залози за поевтиняване, показват данни на американската Depository Trust & Clearing Corporation от този месец.