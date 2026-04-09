SOFIX с 0,35% седмичен ръст до 1 223 пункта

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ-София) SOFIX реализира седмичен ръст с 0,35% до 1 223,17 пункта. Ръстът в последната сесия преди Великденските празници е в рамките на 0,59 на сто. За разлика от повечето европейски борси на зелена територия са и другите индекси на борсовата търговия у нас. BGBX40 се повиши с 0,42% до 211,2 пункта, а индикаторът, следящ дружествата със специална инвестиционна цел - BGREIT, добави 0,16 на сто и затвори седмицата на ниво от 227,16 пукта.

BGTR30 достигна до 1029,23 пункта, което е ръст от 0,01%. За beamX ръстът днес също е ограничен - до 0,06%, като индикаторът достигна до 113,7 пункта.

С най-силен ръст в състава на SOFIX в предпразничаната седмица бяха "Химимпорт" АД с 13,53% до 0,47 евро, "Шелли груп" ЕД с 6,54% до 55,4 евро, "Сирма груп холдинг" АД с 2,73% до 0,94 евро.

Със седмични понижения сред 15-те в основния индекс фондовия пазар бяха "Еврохолд България" АД с 6,42% до 1,02 евро, "Холдинг Варна" АД с 2,36% до 24,8 евро и "Доверие обединен холдинг" АД с 2,06% до 5,7 евро.

Борсовият оборот в четвъртък беше за 4,2 млн. евро. За цялата седмица с три търговски дни с най-голям оборот бяха "ТЕЦ Бобов дол" АД с 1,84 млн. евро, "Шелли груп" ЕД с 1,5 млн. евро, "ВФ Алтърнатив" АД с 515 хил. евро, "Еврохолд България" АД с 315 хил. евро и "Софарма" АД с 237 хил. евро.

С най-много сделки през седмицата бяха "Шелли груп" ЕД с 229, "Доверие обединен холдинг" АД със 141, "Софарма" АД със 133, "Първа инвестиционна банка" АД с 62 и "Уайзър Технолоджи" АД с 60.

