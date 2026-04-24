Новините около „Болерон“ и „Дронамикс“ подкрепиха индекса beamX

Новините около „Болерон“ и „Дронамикс“ подкрепиха индекса на малките и средни предприятия beamX на Българската фондова борса (БФБ), който единствен от всички измерители отчете седмичен ръст.

Бенчмаркът се повиши с 1,95% в сесията в петък и с 1,33% за цялата седмица до 116,52 пункта, подкрепен най-силно от акциите на „Болерон“, които поскъпнаха с 30,61% за седмицата.

Търговецът на застраховки обяви, че започва процедурата по първично публично предлагане на конвертируеми облигации, като ще търси от потенциалните облигационери между 4 и 4,95 млн. евро. Облигациите са с номинална и емисионна стойност от по 1000 евро всяка, с от 8%, платим веднъж годишно.

Емисията падежира на втората годишнина след емитирането ѝ, като на падежа облигационерите ще избират дали да конвертират облигациите си в акции, или да им бъде изплатена главницата. Всяка облигация дава право на притежателя ѝ да я замени срещу 495 акции от увеличение на капитала на дружеството, което ще бъде извършено на датата на падежа на облигационната емисия.

С по над 10% за цялата седмица поскъпнаха и акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ и „Пейсера България“. С 6,56% поскъпнаха акциите на „Дронамикс Кепитъл“, след като свързаната „Дронамикс“ обяви, че е привлякла стратегически инвеститор от Япония – компанията за геопространствени технологии Asia Air Survey.

Същевременно основният индекс на БФБ SOFIX изтри още 0,53% в петък и 1,9% за цялата седмица до 1220,05 пункта. Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с 0,43% в сесията и с 1,5% за седмицата до 210,43 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се понижи с 0,33% в сесията до 223,97 пункта, а BGTR30 – с 0,46% до 1031,55 пункта.

Търговията на БФБ в петък приключи с оборот от малко под 1 млн. евро. На първо място по оборот е „Шелли груп“ с близо 154,8 хил. евро. Следват акциите на „Инвестор.БГ“ с 35,65 хил. евро, „Химснаб“ с 35,4 хил. евро, „Смарт Органик“ с 21,1 хил. евро и „Софарма“ със 17,1 хил. евро.

„Шелли груп“ е най-търгуваната акция в сесията с 86 сделки, следвана от „Софарма“ с 24, „Чайкафарма“ с 19, „Сирма груп холдинг“ с 16.

В сесията най-силен натиск върху SOFIX оказаха акциите на „Илевън Кепитъл“, които поевтиняха с 3,24%, следвани от „Сирма груп холдинг“ със спад от 1,77% и „Софарма“ с 1,72%. Същевременно акциите на „Уайзър Технолоджи“ поскъпнаха в петък с 1,94%, на „Шелли груп“ с 0,74% и на БФБ с 0,24%.

За седмицата най-губещата акция от SOFIX за седмицата е „Химимпорт“ със спад от 7,33%, следвана от „Шелли груп“ с 6,69% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 3,85%. Най-силно поскъпват за седмицата акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ – с 2,53%, „Холдинг Варна“ – с 2,42%, и БФБ – с 0,24%.

От акциите в състава на BGBX40 „Стара планина холд“ е най-губещата за сесията в петък със спад от 3,92%, следвана от „Грийн Иновейшън“ с 3,55% и „Илевън Кепитъл“. На другия полюс са акциите на „Софарма Трейдинг“ с 4,2% ръст, следвани от „Спиди“ с повишение от 3,49% и „Алкомет“ с 2,13%.

За седмицата най-губещата акция от индекса е „Петрол“ със спад от 21,71%, следвана от „Химимпорт“ и „Шелли груп“. Най-силен седмичен ръст отбелязват акциите на „ИПО Растеж“ – 15,38, следвани от „Телематик Интерактив България“ със 7,92% и „Трейс Груп Холд“ с 3,53%.