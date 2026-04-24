Intel изстреля Nasdaq до нов рекорд

Търговията на Intel и надеждите за подновяване на преговорите за мир между САЩ и Иран изстреляха Nasdaq до нов рекорд, пише CNBC. Стойността на технологичния индекс се увеличи с 1,63% до 24 836,599 пункта. Широкият S&P 500 също продължава с рекорното си движение. Индикаторът затвори на ниво от 7165,08 пункта, или повишение от 0,8 на сто. За седмицата ръстът му е от 0,6 на стои и това е най-дългата серия от седмични ръстове за широкия индекс на Wall Street от 2024 година насам, допълва Bloomberg.

Анализатори отбелязват пред агенцията, че фондовите пазари се отърсиха от загубите си в четвъртък и се фокусираха в данните от финансовите отчети.

В същото време обаче Dow Jones се понижи, макар и с минималните 0,16% до 49 230,71 пункта. Индексът на сините чипове записва и седмичен с пад от 0,4%.

Акциите на Intel поскъпнаха с 24% и затвориха седмицата с цена от 82,57 долараза брой. Компанията отбеляза най-добрия си ден на пода на борсата от 1973 година насам, след като съобщи за увеличаване на приходите си с 7,2% до 13,58 млрд. долара през първото тримесечие.

Инвеститорите разчетоха тези данни като сигнал за увеличаване на заявките от разработчиците на изкуствен интелект.

На петролните пазари има разнопосочни движения на двата водещи сорта петрол на фона на позитивни очаквания, че САЩ и Иран ще разговарят за мир в Пакистан. CNN съобщи, че американският президент Доналд Тръмп изпраща своя близък приятел Стив Уиткоф и зет си Джаред Къшнър в Исламабад, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс няма да участва в разговорите. Техеран ще бъде представен от своя външен министър Абас Арагчи.

Цената на американския лек суров петрол (WTI) се понижи с около 1,5% до 94,40 долара за барел. Все пак този сорт петрол поскъпва с над 13%, което е най-резкият ръст от началото на войната през март.

Европейският "Брент"пък затвори с ръст от 0,3% до 105,33 долара за барел.

На валутните пазари стойността на долара намалява спрямо основните конкуренти. Едно евро се разменя за 1,1717 долара. Търговията с британския паунд се извършва при 1,3532 долара за брой.

Цената на златото се повиши до 4700 долара за тройунция на фона на спиране на делото срещу Джером Пауъл относно разходите за ремонта на сградата на Федералния резерв.