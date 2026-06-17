Тръмп пред лидерите на Г-7: Аз съм шефът

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда пред зала, пълна със световни лидери: „Аз съм шефът“, след като той и други ръководители на Г-7 признаха подобряването на представянето на Украйна на бойното поле с единно обещание за подкрепа и нови санкции срещу Русия, предава Ройтерс.

Коментарът на Тръмп, признаване на негласната истина, която тегне над срещата на върха на Г-7 на западните сили във френския курорт Евиан-ле-Бен от 15 до 17 юни, последва съвместно изявление на лидерите, което може да подкрепи нарастващото влиание на Киев в потенциални мирни преговори с Москва.

Украинският президент Володимир Зеленски и съюзниците му дойдоха на срещата на Г-7 с надеждата на убедят Тръмп, че съпротивата на Украйна дава резултати и че Русия не е в позицията на диктува условията на мирно споразумение.

Тръмп определи Русия като „нападаща“ страна

Съвместното изявление и коментари на лидерите показват, че Тръмп започва да възприема аргумента на Зеленски след години на скептицизъм.

Той заяви на пресконференция, че Русия губи повече войници от Украйна във войната и определи Москва като „нападащата“ страна в конфликта.

Тръмп показа „истинска промяна в подхода“ що се отнася до войната в Украйна, каза френският президент Еманюел Макрон по-рано през деня. Други европейски лидери направиха сходни изявления.

Срещата на Г-7 в Канада миналата година завърши без съвместна позиция за Украйна. Този път, преди бляскава вечеря във Версайския дворец, Макрон и Тръмп нарекоха срещата на върха на Г-7 успех.

Но всички надежди за принуждаване на Москва да започне мирни преговори все още се основават на ангажиментите на Тръмп, които не са надеждни.

Американският президент заяви: „Аз съм шефът“ пред лидерите на Г-7 и пред репортери при пристигането си, за да заеме мястото си на заседанието за световната икономическа сигурност.

Дипломати призовават за предпазливост към споразумението с Иран

Ръководителите на Г-7 приветстваха също предварителното мирно споразумение между САЩ и Иран и заявиха, че са готови да помогнат за прилагането му, но Тръмп не се ангажира по въпроса каква би могла да е ролята им, ако изобщо имат такава.

Европейските съюзници се опасяват, че неопитният преговорен екип на САЩ може да не успее да постигне силно ядрено споразумение или да отговори на програмата за балистични ракети на Иран в следващата фаза, а това може да доведе до продължителна безизходица.

Междувременно Тръмп подчерта, че меморандумът за разбирателство с Иран не е окончателен и че може да възобнови бомбената кампания, ако не бъде спазван.

И макар че европейските съюзници изглежда подкрепят публично предварителния меморандум, дипломати предупредиха, че постигането на трайно споразумение по ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран и решаването на проблема с подкрепата му за прокситата му в Близкия изток не са малки предизвикателства.

Критични суровини

Отделно лидерите на Г-7 приеха да засилят координацията, за да намалят зависимостта на страните си от Китай за критичните суровини, включително с планове за хармонизиране на натрупването на запаси и създаването на нова платформа с разширена роля за Международната агенция по енергия.

Западните сили бързат да диверсифицират източниците си на метали от важно значение за отбраната, технологиите и възобновяемата енергия и да намалят свръхзависимостта си от Китай за тези продукти.

Лидерите на Г-7 обсъдиха също изкуствения интелект по време на обяд, включително задълженията на ботовете и агентите и как изкуственият интелект представя истината и лъжата. В обсъждането се включиха технологични ръководители като съоснователят на OpenAI Сам Алтман и главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей.