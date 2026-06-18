Южнокорейският Kospi и японският Nikkei 225 достигнаха нови рекорди

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха смесени резултати в четвъртък, като южнокорейският индекс Kospi и японският Nikkei 225 се покачиха до нови рекорди, предаде CNBC.

Kospi се повиши с 2,25% и за първи път премина границата от 9000 пункта, затваряйки на ниво от 9063,84 пункта. Това се случи, след като акциите на SK Hynix поскъпнаха с 3,45% и отбелязаха нов исторически връх, а цената на кнжиата на Samsung Electronics се повиши с 1,23%.

Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq обаче спадна с 3,01% до ниво от 1000,93 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 отбеляза ръст от 1,65%, преминавайки за първи път границата от 71 000 пункта, като приключи сесията на ниво от 71 053,49 пункта. По-широкият показател Topix се повиши с 1,37% до 4068,18 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия се понижи с 0,62% до 8911,1 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng отписа 1,99% до 23 828,46 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,21% до 4941,6 пункта.