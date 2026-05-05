Спадът на петролните цени осигури възходящ завършек на сесията за щатските индекси

Щатските борсови индекси приключиха сесията с ръстове на фона на спада при петролните цени, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 0,73% до 49 298,25 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчете ръст от 1,03% до 25 326,12 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа повишение от 0,81% до 7259,22 пункта.

Временното примирие между САЩ и Иран остава крехко на фона на новите атаки в Ормузкия проток. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че прекратяването на огъня „със сигурност е в сила“ и че „два американски търговски кораба, заедно с американски разрушители, вече са преминали безопасно през пролива, което показва, че коридорът е свободен“.

Президентът Доналд Тръмп заяви по-рано тази седмица, че САЩ ще „преведат“ блокираните кораби през пролива.

Акциите на Palantir Technologies поевтиняха с 6%, дори след като резултатите на компанията за първото тримесечие надминаха очакванията на анализаторите, като приходите отбелязаха най-бързия си растеж, откакто компанията дебютира на борсата през 2020 г.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 5 май.

Към днешна дата приблизително 85% от компаниите от S&P 500, които са представили финансови отчети, засенчват очакванията, показват данни на FactSet.

Междувременно настроенията сред доставчиците на услуги в САЩ се влошават леко през април, като индексът на мениджърите по поръчките (PMI) спада до 53,6 пункта от 54,0 пункта през март, сочат данни на Института за управление на доставките. Стойността на показателя е малко под очакванията на икономистите за 53,7 пункта.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,426% и 4,993 на сто.

Доларовият индекс отчете ръст от 0,11% до 98,48 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижи с 3,75 на сто до 110,2 долара за барел, докато тази на американския лек петрол WTI отчете спад от 3,55% до 102,6 долара за барел.

Цената на златото се повиши с 0,74% до 4567,1 долара за тройунция.