Силният технологичен сектор окрили щатските индекси

Основните щатски борсови индекси приключиха сесията с ръстове, подкрепени от силното представяне на някои технологични компании, въпреки че цените на петрола се повишиха, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 0,19 на сто до 49 704,47 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа ръст от 0,19 на сто до 7412,85 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчете повишение от 0,1% до 26 274,12 пункта.

Иран изпрати ново предложение до американските преговарящи, съсредоточено върху прекратяването на продължаващия месеци конфликт. Контрапредложението подчертава необходимостта от прекратяване на войната на всички фронтове и отмяна на санкциите срещу Техеран.

В публикация в Truth Social в неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не харесва реакцията на Иран, добавяйки, че тя е „НАПЪЛНО НЕПРИЕМЛИВА!“.

Според Тръмп, едномесечното примирие между САЩ и Иран вече е „ на животоподдържащи системи “.

Цената на американския петрол West Texas Intermediate се повиши с около 2% до над 98 долара за барел, като тази на международния бенчмарк сорт Брент отчете подобен ръст до над 104 долара за барел.

Акциите на Nvidia поскъпнаха с близо 2%, докато тези на Micron Technology прибавиха 6,5% към стойността си. Цената на книжата на Intel се повиши с 3,6 на сто.

„Технологичното рали е твърде силно, за да позволи на високите цени на енергията да повлияят на американската икономика или на американската фондова борса“, коментира Джей Хатфийлд, основател и главен изпълнителен директор на Infrastructure Capital Advisors. „Не всеки обръща внимание на Близкия изток“.

Междувременно двама членове на Камарата на представителите на САЩ внесоха законопроект за затягане на забраната на американското правителство върху навлизането на китайски автомобилни производители на американския пазар. Проектозаконът, представен от републиканеца Джон Муленар и Деби Дингъл от демократите, цели да кодифицира регулациите, наложени от предишното правителство на Джо Байдън, които на практика забраняват на всички китайски автомобилни производители да продават леки коли в САЩ и предвиждат и други мерки за забрана на навлизането на Китай на либерализирания американски пазар.

По-рано Bloomberg съобщи, че Белият дом е поканил главните изпълнителни директори на Tesla Илон Мъск и на Apple Тим Кук да придружат президента на САЩ Доналд Тръмп при посещението му в Китай тази седмица. Група от корпоративни ръководители ще се присъедини към Тръмп при визитата, по време на която американският президент се надява да бъдат сключени редица бизнес сделки и споразумения за покупки с Пекин.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски ДЦК се повиши съответно до 4,412% и 4,983 на сто.

Доларовият индекс отчете ръст от 0,07% до 97,97 пункта.