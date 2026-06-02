Оборотът на БФБ надхвърли 47 млн. евро, SOFIX се покачи с 0,24%

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете ръст от 0,24% във вторник до 1259,63 пункта.

По-широкият измерител BGBX40 и индексът на малките и средните предприятия beamX също се оцветиха в зелено, съответно с повишения от 0,32% и 0,03%. Секторният BGREIT спадна с 0,54 на сто, а равнопретегленият BGTR30 заличи 0,07%.

Най-силни повишения на цените на акциите сред 15-те компании от състава на SOFIX отбелязаха "Шелли груп" ЕД с ръст от 2,17% до 61,3 евро за брой, "Българска фондова борса" АД с 1,57% до 7,78 евро и "Първа инвестиционна банка" АД с 1,25% до 3,24 евро.

Най-резки спадове сред компонентите на основния индекс днес записаха "Уайзър Технолоджи" АД с понижение от 1,68% до 1,76 евро, "Химимпорт" АД с 1,5% до 0,394 евро и "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 1,09% до 1,355 евро.

Оборотът във вторник достигна 47,3 млн. евро, главно с облигации.

Сред акциите лидер по оборот беше "Градус" АД с 5,85 млн. евро и ръст в цената от 8,84% до 0,8 евро за акция. Следват "Доверие обединен холдинг" АД с 501 хил. евро, "Софарма" АД с 238 хил. евро, "Телематик Интерактив България" АД със 181 хил. евро и "Софарма имоти" АДСИЦ със 142 хил. евро.

Най-много сделки бяха сключени с акции на "Софарма" – 62, "Софарма имоти" – 52, "Доверие обединен холдинг" – 43, "Градус" – 35, и БФБ – 23.

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