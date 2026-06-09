Петролът поевтинява, след като Израел и Иран прекратиха военните действия*

Цената на петрола спада във вторник, след като Израел и Иран се съгласиха да прекратят взаимните атаки след ескалация на напрежението, която заплашваше да провали усилията за прекратяване на войната в Близкия изток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 1,04% до 93,27 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,31% до 90,1 долара за барел.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната засега прекратява огъня срещу Иран, но ще отвърне, ако Техеран атакува отново. Иранските медии изразиха сходна позиция.

Изострянето на военните действия постави под риск по-широките преговори за прекратяване на войната в Близкия изток, което накара американския президент Доналд Тръмп да призове за деескалация на напрежението. Крехкото временно примирие остава в сила, но Ормузкият проток на практика все още е затворен заради двойната блокада, поддържана от Техеран и Вашингтон, което задушава доставките на суров петрол, горива и природен газ към световните пазари.

Като отражение на оставащия риск в региона, празен петролен танкер в Оманския залив беше спрян от американските сили в понеделник, след като е „нарушил“ блокадата, опитвайки се да отплава към иранско пристанище, съобщи Централното командване на САЩ в социалната мрежа X. Израелската армия също така е прехванала „подозрителна въздушна цел“ от Йемен.

В понеделник Тръмп заяви, че САЩ ще обявят „пълна победа“ във войната си в Иран през следващите две седмици, според негови коментари по време на виртуален предизборен митинг на републиканците в Южна Каролина. Той каза, че с Техеран текат преговори и повтори, че цените на петрола ще спаднат след края на конфликта.

Смущенията, причинени от войната, доведоха до рязък спад на китайския внос на суров петрол. Входящите доставки през миналия месец са се сринали до най-ниското си ниво за повече от осем години, тъй като конфликтът е ограничил предлагането, а Пекин е избягвал паническо търсене на алтернативни доставки, разчитайки вместо това на запасите си и на намаляване на капацитета на рафинериите.

Дори ако бъде постигнато мирно споразумение между САЩ и Иран, редица препятствия ще попречат на бързото възстановяване на нормалните петролни потоци. Сред тях са необходимостта от разминиране на Ормузкия проток, фактът, че затворените находища може да се нуждаят от месеци, за да възобновят работа, както и нуждата от ремонт на енергийната инфраструктура, повредена от удари с дронове и ракети.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.