Технологичните акции подкрепиха оптимизма на борсите в Азия

Водещите борсови индекси в Азиатски-Тихоокеанския регион приключиха сесията предимно с ръстове на фона на възстановяването на акциите на технологичните компании, съобщава CNBC.

Токийският бенчмарк Nikkei 225 напредна с 1392,03 пункта, или с 2,17 на сто, до 65 416,63 пункта. Индексът Topix отчете ръст от 1,14 на сто до 3896,11 пункта.

Акциите на японските производители на оборудване за полупроводници Tokyo Electron, Advantest и Renesas Electronics поскъпнаха съответно с 5,65 на сто, 1,51% и 2,54 на сто.

В същото време цената на книжата на SoftBank се понижи с около 2%.

Водещият индекс на борсата в Шанхай Shanghai Сomposite напредна с 1,28% до 4010,03 пункта, докато индексът Shenzhen записа ръст от 3,02% до 15 268,71 пункта.

Хонконгският бенчмарк Hang Seng се понижи с 0,37 на сто до 24 565,9 пункта.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 9 юни.

Акциите на китайския производител на електромобили BYD поскъпнаха с 0,77 на сто, докато тези на BAIC поевтиняха с 3,6 на сто. Ден по-рано Китайската асоциация на производителите на автомобили обяви, че очаква по-малко продажби за 2026 г. спрямо предишните оценки на фона на високите цени на горивата. Според последната прогноза продажбите на нови коли в Китай ще спаднат с 11 на сто през 2026 г. Предишната оценка беше за понижение от 1%.

Пазарите обърнаха внимание и на новите данни за търговията на Китай. Износът от страната расте с 19,4% през май на годишна база, движен от търсенето в сектора на изкуствения интелект. Вносът се е повишил с 27,4% след увеличение от 25,3 на сто през април. Прогнозата на анкетирани от Ройтерс икономисти беше за растеж на вноса от 25% и за увеличение с 15 на сто при износа.

В Южна Корея показателят Kospi отчете повишение от 8,18 на сто до 8096,93 пункта.

Акциите на Samsung Electronics поскъпнаха с над 8,9 на сто, докато тези на Seoul Semiconductor прибавиха над 16,3% към стойността си.

В Индия индексът Nifty 50 напредна с 0,35% до 23 202,8 пункта.

Австралийският измерител ASX 200 записа спад от 0,24 на сто до 8604,2 пункта.