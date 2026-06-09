Индексите на Wall Street отварят с ръстове, цената на петрола спада*

Борсовата сесия на Wall Street във вторник започва с ръстове, като акциите на производителите на чипове се възстановяват за втори пореден ден след срива от миналия петък. В същото време цените на петрола се понижават на фона на надеждите, че скоро ще бъде постигнато споразумение във войната на САЩ и Израел в Иран, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и широкият пазарен показател S&P 500 се повишават с по 0,5%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite нараства с 0,7%.

Акциите на Micron Technology поскъпват с 4%, добавяйки още към възстановяването от 10% в понеделник. Миналата седмица цената на книжата на компанията се срина с около 20% за два дни, включително отбелязвайки спад от 13% само в петък.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 2,33% до 92,05 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 2,79% до 88,75 долара за барел.

В понеделник Иран прекрати военните удари срещу Израел, но предупреди, че ще възобнови атаките, ако израелските сили продължат операциите си в Ливан. Часове по-късно израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че конфликтът с Иран и „Хизбула“ „все още не е приключил“.

Въпреки че изкуственият интелект (AI) и чиповете бяха основният двигател на пазара в понеделник и през последните сесии, Брайън Керсманк, портфолио мениджър в GQG Partners, изразява съмнения относно устойчивостта на тенденцията в дългосрочен план.

„Проблемът в по-дългосрочен план е устойчивостта“, посочва той. „Колко дълго може да продължи това?“

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,536%, а тази по 30-годишните - до 5,017%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,27% до 99,774 пункта.

Златото поевтинява с 0,21 на сто и се търгува на цена от 4354,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.