Петролът поскъпва, нови американски удари срещу Иран застрашиха крехкото примирие*

Цената на петрола се повишава в четвъртък след втори ден на американски военни удари срещу Иран. Ислямската република обяви в отговор спиране на преминаването на всички плавателни съдове през Ормузкия проток, което допълнително поставя под напрежение крехкото временно примирие, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,58% до 93,64 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,8% до 90,75 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп обвини Техеран, че протака преговорите за мирно споразумение, и предупреди в интервю за Fox News, че ще последват нови удари, ако не бъде подписано споразумение.

По-рано американските военни отхвърлиха твърдението на Иран, че Ормузкият проток е напълно затворен, като заявиха, че търговските кораби продължават да преминават по водния път. Държавната телевизия Press TV съобщи, че Иран е атакувал два плавателни съда, опитващи се да преминат през протока, а дронове са били насочени срещу Пети флот на САЩ в Бахрейн.

Новите американски атаки последваха ударите във вторник, извършени в отговор на свалянето на американски хеликоптер край бреговете на Оман. Подновяването на военните действия заплашва да удължи почти пълното затваряне на Ормузкия проток, което от началото на войната в края на февруари сериозно е ограничило доставките на суров петрол, горива и природен газ.

„Следващите няколко дни ще бъдат решаващи за това дали дипломацията ще успее отново да надделее или конфликтът ще навлезе в по-продължителен цикъл на ескалация“, заяви Хорхе Леон, ръководител на отдела за геополитически анализи в консултантската компания Rystad Energy. По думите му ценовата волатилност на петрола вероятно ще остане висока, докато не се появят по-ясни доказателства, че примирието се спазва.

Централното командване на САЩ съобщи, че е извършило „допълнителни удари за самозащита“ заради „неоправданата и продължаваща агресия“ на Иран. Тръмп заяви пред Fox News, че е разговарял с високопоставени ирански представители в сряда и че те са го помолили да прекрати бомбардировките. Ирански медии обаче съобщиха, че властите в Техеран отричат да са водили преки разговори с американския президент.

Късно в сряда Тръмп написа в публикация в социалната мрежа Truth Social, че американските военни са подпомогнали преминаването на „над 200 търговски кораба“ през Ормузкия проток, което е позволило на пазара да достигнат „повече от 100 млн. барела петрол“. Не е ясно на какво се основава това твърдение. Той също така заяви, че САЩ контролират протока, „а не Иран“. И двете държави са наложили блокади в района.

Потоците от петрол остават значително под нивата отпреди войната, въпреки че известно количество суровина все пак напуска Персийския залив под прикритието на нощта, а физическите пазари показват признаци на относително достатъчно предлагане. Въпреки това смущенията в доставките от Близкия изток повишиха цените на енергоносителите, включително цените на бензина в САЩ, и засилиха опасенията за забавяне на икономическия растеж.

Данни на американското правителство, публикувани в сряда, показаха, че запасите от суров петрол в САЩ са намалели със 7,2 млн. барела през миналата седмица, което е седма поредна седмица на спад. Запасите в Къшинг, щата Оклахома, също са отбелязали леко намаление.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.