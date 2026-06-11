Напрежението около войната в Иран тласна повечето азиатски индекси надолу

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно спадове в четвъртък след втори ден на американски военни удари срещу Иран. Ислямската република обяви в отговор спиране на преминаването на всички плавателни съдове през Ормузкия проток, което допълнително поставя под напрежение крехкото временно примирие.

Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 0,43% до ниво от 7763,95 пункта, но измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq скочи с 4,76% до ниво от 996,93 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 остана почти без промяна на ниво от 64 217,27 пункта, докато по-широкият показател Topix отстъпи с 0,45% до 3830,35 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 0,71% до 24 234,46 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай изтри 0,55% до 4722,41 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия изтри 0,23% до 8633,2 пункта.

Американският президент Доналд Тръмп обвини Техеран, че протака преговорите за мирно споразумение, и предупреди в интервю за Fox News, че ще последват нови удари, ако не бъде подписано споразумение.

По-рано американските военни отхвърлиха твърдението на Иран, че Ормузкият проток е напълно затворен, като заявиха, че търговските кораби продължават да преминават по водния път. Държавната телевизия Press TV съобщи, че Иран е атакувал два плавателни съда, опитващи се да преминат през протока, а дронове са били насочени срещу Пети флот на САЩ в Бахрейн.

Новите американски атаки последваха ударите във вторник, извършени в отговор на свалянето на американски хеликоптер край бреговете на Оман. Подновяването на военните действия заплашва да удължи почти пълното затваряне на Ормузкия проток, което от началото на войната в края на февруари сериозно ограничава доставките на суров петрол, горива и природен газ.