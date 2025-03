Китай инжектира 69 млрд. долара в четири от най-големите държавни банки

Министерството на финансите на Китай ще инжектира 69 млрд. долара в четири от най-големите държавни банки в страната чрез пласиране на акции, следвайки обещанието на правителството за увеличаване на капиталовите буфери, съобщава Bloomberg.

Кредиторите Bank of Communications Co., Bank of China Ltd., Postal Savings Bank of China Ltd. и China Construction Bank Corp. се готвят да наберат общо до 520 млрд. юана (72 млрд. долара) чрез допълнително пласиране на акции.

Министерството на финансите ще бъде най-големият инвеститор във всички предложени пласирания, с участие от общо 500 млрд. юана.

Китай иска да подобри стабилността на своята банкова система – въпреки че шестте най-големи кредитора в страната имат капиталови нива, които надвишават изискванията – след въвеждането на поредица от политики за стимулиране на икономиката, включително намаляване на лихвените проценти по ипотеките.

Банките ще емитират нови акции с премия от 8,8% до 21,5% над цената на книжата в края на последната сесия в Шанхай от миналата седмица, за да попълнят своя капитал от първи ред.

Министерството на финансите ще пусне в продажба първата си партида специални държавни облигации за 500 млрд. юана тази година, за да подкрепи четирите кредитора, като ведомството очаква този ход ще донесе дългосрочна възвръщаемост за инвеститорите.

Притиснати да подкрепят икономиката през последните няколко години, кредиторите се сблъскват с рекордно ниски маржове, забавяне на растежа на печалбата и нарастващ портфейл от лоши дългове. Нетният лихвен марж на сектора — показател за рентабилността — падна до 1,52% в края на 2024 г., най-ниското ниво до момента.

По-големите капиталови буфери ще позволят на кредиторите потенциално да предоставят повече заеми, тъй като Пекин обеща по-голяма подкрепа за редица икономически сектори, включително жилищен пазар и технологии, за да постигне целта за растеж от около 5% за тази година.