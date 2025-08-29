Печалбата на банките у нас е нараснала с 6% към края на юли

Печалбата на банковата система в България достига 2,3 млрд. лв. към 31 юли и е със 129 млн. лв. (6%) повече от реализираната за първите седем месеца на миналата година, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ).

В централната банка изчисляват, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за периода от януари до юли са 318 млн. лв., с 3 млн. лв. (1%) по-малко спрямо отчетените за седемте месеца на миналата година.

В края на юли активите на банковата система възлизат на 201 млрд. лв. и са с 949 млн. лв. (0,5%) по-малко спрямо края на юни.

В БНБ отчитат, че намалява размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (с 1,8 млрд. лв., 5,7%), както и на кредитите и авансите (с 407 млн. лв., 0,3%).

По данни на статистиката нарастват дълговите ценни книжа (с 1,3 млрд. лв., 3,9%).

В структурата на балансовите активи към края на юли се понижава делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане до 14,9% (от 15,8% в края на юни), а делът на дълговите ценни книжа нараства – до 17,5% (от 16,7%).

Делът на нетните кредити и аванси в общите балансови активи не се променя значително и възлиза на 63,7% в края на юли, при 63,6% в края на юни.

Отношението на ликвидно покритие към 31 юли е 243,7%, при 254% в края на юни. Ликвидният буфер покрива 53,6 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 22 млрд. лв. (при съответно 53,5 млрд. лв. и 21,1 млрд. лв. към 30 юни).

В БНБ изчисляват, че брутните кредити и аванси в края на юли са 131,3 млрд. лв. и за един месец се понижават с 364 млн. лв. (0,3%). Вземанията от кредитни институции намаляват с 2,1 млрд. лв. (14,9%) до 11,9 млрд. лв., докато брутният кредитен портфейл нараства през месеца с 1,6 млрд. лв. (1,4%) до 119,1 млрд. лв.

Увеличение е отчетено основно при заемите за домакинства – с 1 млрд. лв., или 2% (в това число със 730 млн. лв. при кредитите, обезпечени с жилищен имот), а тези за фирмите нарастват със 129 млн. лв. (0,2%).

Растат и заемите за държавно управление и за други финансови предприятия – съответно с 325 млн. лв. (38,3%) и със 122 млн. лв. (1,3%).

В края на юли общите депозити в банковата система възлизат на 169,7 млрд. лв., като намаляват на месечна база с 922 млн. лв. (0,5%). Спад е отчетен основно при депозитите на кредитни институции – с 2,6 млрд. лв. (16,3%). Намаляват също спестяванията на други финансови предприятия и на сектор държавно управление – съответно с 618 млн. лв. (13,4%) и с 481 млн. лв. (10,2%).

През периода нарастват депозитите на фирмите с 1,5 млрд. лв. (3%), както и тези на домакинствата – с 1,3 млрд. лв. (1,4%).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на юли възлиза на 24,7 млрд. лв. и спрямо края на юни се увеличава с 47 млн. лв. (0,2%), като влияние оказва повишението на текущата печалба.

Към 30 юни регулаторният капитал на банковата система възлиза на 23 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции е 97,4 млрд. лв. Съотношението на общата капиталова адекватност на банковата система в края на юни е 23,61%.