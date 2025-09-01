Данъчните притеснения поставят на изпитание ралито на европейските банкови акции

Най-бързото рали на европейските банкови акции от 16 години насам се забавя, тъй като най-горещият сектор в региона е изправен пред перспективата да плаща по-високи данъци. Засилва се и суверенният риск в Европа, пише Bloomberg.

Индексът Stoxx 600 Banks се понижи с 4,5% миналата седмица - най-много от април насам, заради поредицата от негативни заглавия в медиите, свързани с вота на недоверие във Франция, подновените призиви за налагане на данък върху неочакваните печалби във Великобритания и възможността за допълнителни данъци в Италия.

Commerzbank AG, Sydbank AS, NatWest Group Plc и Societe Generale SA понесоха основната тежест от разпродажбите поради несигурността дали ще продължат да се радват на стабилни перспективи пред печалбите.

Притесненията относно глобалния растеж също пораждат съмнения относно траекторията на банковия сектор на пазарите, тъй като той е тясно свързан с икономическия цикъл.

„Всичко, което компрометира перспективите пред рентабилността на банките, намалява тяхната привлекателност, но ключовото е как те реагират, за да компенсират тези евентуални неочаквани данъци“, коментира Даниел Мъри, главен изпълнителен директор на EFG Asset Management Switzerland. „Засега основното търсене на кредити все още изглежда разумно, а лихвените маржове изглеждат добре“, добавя той.

Графика: Bloomberg

Спадът е тест за поне досега най-силната година за европейските кредитори от 2009 г. насам. Банковият подиндекс скочи с 41% през 2025 г., което е безспорно най-доброто представяне сред регионалните сектори, подпомогнато от оптимистичните печалби и солидната възвръщаемост за инвеститорите.

Компонентите на финансовия индекс MSCI Europe надминаха прогнозите на анализаторите за печалба през второто тримесечие. Те постигнаха 15% скок на печалбата на акция спрямо очакванията за 2% увеличение, според данни, събрани от Bloomberg Intelligence. Въпреки това, цената на сектора е най-ниската от всички регионални индустриални подиндекси.

Оценките паднаха още повече миналата седмица, отчасти защото финансовият министър на Великобритания Рейчъл Рийвс се сблъска с подновени призиви за налагане на неочакван данък върху банките.

Франция също е в разгара на политически сътресения, след като премиерът Франсоа Байру свика вот на доверие.

Кредиторите не се влияят само от политическата нестабилност, но са изложени и на стойността на френските държавни облигации, както и на премията, която инвеститорите изискват, за да ги държат.

Графика: Bloomberg

Някои участници на пазара, включително Citigroup Inc. и Goldman Sachs Group Inc., остават уверени, че френските банки, които имат третото по големина тегло в индекса CAC 40, ще могат да се справят с повишения суверенен риск.

„Капиталовите им позиции са изключително силни и ние не променихме очакванията си за икономическия растеж“, коментира Шарън Бел, стратег в Goldman Sachs. „Техните уязвимости са може би по-слаби, отколкото са били в миналото“, добавя тя.

Оптимистично настроени анализатори подчертават също така, че ралито далеч не е прегряващо. Банковият индекс остава с около 45% под пика си през 2007 г., преди световната финансова криза.

Графика: Bloomberg

За стратезите в Bank of America Corp. потенциалното влошаване на глобалните икономически перспективи е причина за безпокойство. Те очакват доходността по облигациите да намалее, а рисковите премии да се увеличат, ако растежът се забави. В такава среда „финансовите сектори исторически имат тенденция да изпитват затруднения“, посочва Себастиан Рейдлер от банката.

Засега обаче данните показват оптимистична бизнес активност както в САЩ, така и в Европа, което предполага, че ралито може да продължи при липса на външен шок.