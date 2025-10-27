Лихвите по новите депозити намаляват на годишна база през септември

Средният лихвен процент по новите депозити в банките в България през септември намалява на годишна база, а при спестяванията на домакинствата се вдига на месечна база. При обемите на спестяванията на домакинствата през миналия месец има годишен ръст и месечно увеличение на депозитите в евро в сравнение с август, показват актуалните данни от лихвената статистика на Българската народна банка.

Депозити на фирми

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява за месец с 0,25 процентни пункта до 1,14%, при годишен спад с 0,56 пр. п. В централната банка изчисляват, че спестяванията в евро се увеличават с 0,21 пр. п. до 1,66% за месец, при намаление за година с 0,70 пр. п.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се увеличава в сравнение с август с 0,01 пр. п. до 0,05%, а по тези в евро остава без промяна на ниво от 0,15%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава на месечна база с 5,2% (41,9 млн. лв.) до 850,4 млн. лв., при годишен спад със 7,4%. В БНБ отчитат, че обемът на спестяванията в евро се понижава за месец с 10,1% (93,8 млн. лв.) до 837,9 млн. лв. при годишен ръст с 40,3%.

Спестявания на домакинства

През септември средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства за месец с 0,02 пр. п. до 0,81%, при годишен спад с 0,21 пр. п. Средната лихва на спестяванията в евро се вдига в сравнение с август с 0,21 пр. п. до 1,31%, при годишен спад с 0,46 пр. п.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро през миналия месец остават на нивата от август – 0,01%.

Средната лихва по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове се увеличава за месец с 0,03 пр. п. до 0,27%, а по тези в евро намалява с 0,01 пр. п. до 0,15%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове спада в сравнение с август с 1,4% (4,7 млн. лв.) до 324,5 млн. лв., при годишен ръст с 27,5%. Обемите на спестяванията с договорен матуритет в евро нарастват на месечна база с 57,1% (121,7 млн. лв.) до 334,9 млн. лв., при увеличение за година с 26,7%.

Лихвени проценти по нов бизнес по депозити с договорен матуритет на сектори нефинансови предприятия и домакинства

Източник: БНБ