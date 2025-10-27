Лихвите на потребителски и жилищни заеми намаляват на годишна база през септември

Лихвите по кредитите, отпуснати от банките на бизнеса и на домакинствата за потребление и покупка на жилища, договорени както в левове, така и в евро намаляват през септември в сравнение с година по-рано. В същото време спрямо август средната лихва при жилищните заеми се вдига, а при потребителските кредити остава на същото ниво, показват данните на Българската народна банка (БНБ)

Централната банка регистрира годишен ръст при обемите на заемите за фирмите. При обемите на потребителските и жилищните също има ръст в сравнение със септември 2024 г., но спад спрямо август

Кредити за бизнеса

През септември средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава за месец с 0,06 процентни пункта до 4%, при годишен спад с 0,28 пр. п.

Средната лихва на заемите над 1 млн. евро се повишава незначително за месец до 4,20%, при годишен спад с 0,30 пр. п.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, намалява на месечна база с 0,12 пр. п. до 3,99%, при спад за година с 0,75 пр. п.

В БНБ отчитат, че средната лихва по кредитите над 1 млн. евро се увеличава за месец с 0,14 пр. п. до 4,27%, при спад на годишна база с 1,53 пр. п.

През септември средният лихвен процент по овърдрафта в левове отчита спад на месечна база с 0,04 пр. п. до 3,32%, а по овърдрафта в евро нараства за месец 0,03 пр. п. до 3,65%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава в спрямо август с 14% (56,6 млн. лв.) до 348,8 млн. лв., при годишен ръст с 4,5%.

По данни на централната банка обемът на кредитите над 1 млн. евро се повишава за година със 17,3% и за месец с 18% (96,9 млн. лв.) до 636,4 млн. лв.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава месечно увеличение с 12,6% (46,3 млн. лв.) до 415,7 млн. лв.

В БНБ изчисляват, че обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада на месечна база с 23,3% (21,8 млн. лв.) до 71,8 млн. лв., при годишен ръст с 43,3%.

Обемът на заемите над 1 млн. евро нараства за месец със 138,6% (761,6 млн. лв.) до 1,311 млрд. лв. при годишен годишен ръст със 117,7%.

При обема на предоговорените кредити и заемите за рефинансиране в евро се наблюдава месечно увеличение с 8,8% (25,7 млн. лв.) до 316,9 млн. лв.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

Заеми за домакинства

През миналия месец средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове е 9,05%, като в сравнение с август запазва нивото си, при годишен спад с 0,11 пр. п. Годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити се понижава за месец с 0,02 пр. п. до 9,40%.

При жилищните кредити в левове, средната лихва, както и ГПР се повишават за месец с 0,03 пр. п. съответно до 2,47% и 2,82%. В сравнение със септември 2024 г. средният лихвен процент се понижава с 0,07 пр. п.

От БНБ посочват, че средната лихва по другите кредити в левове нараства за година с 0,17 пр. п. и за месец с 0,18 пр. п. до 4,23%. По другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица месечното увеличение е с 0,13 пр. п. до 4,19%.

През септември средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава спрямо август с 0,03 пр. п. до 13,73%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0,13 пр. п. до 21,30%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор Домакинства в левове

Източник: БНБ

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове намалява спрямо август с 3,3% (31,2 млн. лв.) до 929,1 млн. лв., при годишен ръст със 17,2%.

При предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране месечният спад на обема е с 4,1% (5,6 млн. лв.) до 130,2 млн. лв.

При жилищните заеми в левове обемът на новия бизнес се понижава за месец със 7,5% (85,6 млн. лв.) до 1,049 млрд. лв., при годишен ръст с 27%.

По данни на БНБ обемът на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране спада спрямо август с 19,8% (51,8 млн. лв.) до 210,1 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове намалява за година с 23,8% и за месец с 25,9% (6,1 млн. лв.) до 17,5 млн. лв..

При предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране обемът намалява на месечна база с 63,3% (4 млн. лв.) до 2,3 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица отбелязва месечно понижение с 40,6% (7,3 млн. лв.) до 10,7 млн. лв.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор домакинства в левове

Източник: БНБ