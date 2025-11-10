Дейли от Фед: Трябва да се избегне грешката лихвите да бъдат задържани твърде дълго

Американската икономика вероятно страда от спад в търсенето, докато инфлацията, свързана с митата на президента Доналд Тръмп, засега изглежда овладяна. Това заяви в интервю за Bloomberg председателят на Федералния резерв в Сан Франциско Мери Дейли. Тя предупреди, че е опасно лихвените проценти да бъдат задържани прекалено високи прекалено дълго.

„Ако разгледате данните по-подробно, ще видите, че няма ръст на инфлацията в услугите или жилищния сектор, и най-важното - не виждаме тя да се прехвърля към инфлационните очаквания“, каза Дейли.

„Наблюдаваме и пазар на труда, който се охлажда, а ръстът на заплатите се забавя, така че няма да видим особено натиск от страна на разходите за труд. „Като съберем всичко това, не искаме да допуснем грешката да оставим лихвите без промяна твърде дълго и после да се окаже, че сме ощетили икономиката“, добави тя.

В блог публикация по-рано в понеделник Мери Дейли изложи вижданията си за това дали може да има нужда от допълнителни намаления на разходите по заемите от страна на Фед след двете такива стъпки през септември и октомври.

„За да вземем правилното решение, ни е необходим открит ум и търсене на доказателства и в двете посоки на дебата“, пише тя в публикацията, без да уточнява какви действия ще бъдат предприети на следващата среща през декември.

Макар че спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането може да е към края си, прекъсването на потока на икономически доклади, което то причини, затрудни преценката на Фед за развитието в икономиката. Дори ако публикуването на данни се възобнови, решението на 10 декември ще трябва да бъде взето с по-малко информация от обичайното.

На този фон Дейли смята, че забавянето на растежа на заплатите сочи към „негативен шок в търсенето“. Инфлацията, макар и ускорена, остава под контрол и не е широко подхранена от митата, допълни тя.

Междувременно председателят на Фед в Сейнт Луис Алберто Мусалем заяви, че очаква американската икономика да се възстанови силно в началото на следващата година, което подчертава нуждата представителите на Фед да подхождат предпазливо към допълнителни намаления на лихвите.

„Смятам, че ще видим значителен подем през първото тримесечие“, каза той в понеделник и посочи като причина за това фискалната подкрепа, ефекта от вече направените намаления на лихвите и дерегулацията.

Мусалем потвърди позицията си, че настоящата парична политика на Фед е близо до ниво, при което вече няма да оказва натиск върху инфлацията.

„Много е важно да действаме внимателно, защото смятам, че има ограничено пространство за допълнителни намаления, без паричната политика да стане твърде стимулираща,“ каза още той.