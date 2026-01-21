IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Над 4,8 млрд. евро е стойността на златото и вземанията в злато на БНБ

Резервите на централната банка възлизат на 2,059 млрд. евро при общо пасиви от 61,661 млрд. евро, свързани с паричното предлагане и депозитите

Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Златото и вземанията в злато на Българската народна банка (БНБ) към 9 януари са на стойност над 4,841 млрд. евро. Това са данни от седмичния баланс на централната банка, която за първи път, откакто България е член на еврозоната, дава информация за състоянието на основните активи и пасиви на БНБ в европейската валута.

Банковият регулатор съобщава, че централната банка е длъжна да публикува на своята интернет страница седмичния си баланс според изискванията на Евросистемата и националното законодателство. Наред със седмичния баланс, БНБ ще публикува месечен и годишен баланс, както и отчет за приходите и разходите към 31 декември на съответната година, след изтичане на съответните отчетни периоди.

Общо активите на БНБ са над 61,661 млрд. евро. В тях вземанията от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута, са повече от 3, 601 млрд. евро, а тези, деноминирани в евро, са над 4,717 млрд. евро.

Стойността на банкнотите в обращение, записани като пасиви срещу златните резерви, е 28,076 млрд. евро.

Задълженията на БНБ към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро, са близо 13,296 млрд. евро.

Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро, са над 8,975 млрд. евро, а на тези извън еврозоната – 3,007 млн. евро.

На 129,354 млн. евро възлизат задълженията към резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута.

В пасивите на централната банка срещу позицията на специални права на тираж, предоставени от МВФ, е записана сумата от 2,641 млрд. евро.

Провизиите на БНБ са за 11,526 млн. евро. Капиталът и резервите са повече от 2,069 млрд. евро, при основен капитал от 10,226 млн. евро. Резервите възлизат на 2,059 млрд. евро при общо пасиви от 61,661 млрд. евро, свързани с паричното предлагане и депозитите.

3
rate up comment 2 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 1 час
посланието, което изпращат златото и среброто е: Време за пълна мания.Когато златото се срина с 50%, а среброто се срина със 70% след края на последната мания в края на 2011 г., те бяха манипулирани от големите банки, а когато настъпи нова мания, те изпращат послание за колапса на долара? Това е просто смешно. Манията си е мания, последвана от махмурлук. Истината е че всички търгувате, за да печелите пари-фиатни пари.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 3 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 1 час
Напълно добре е да търгувате със злато, за да печелите от краткосрочни движения, и е напълно добре да държите златото за много дългосрочен период и да не се тревожите за движенията на цените, оставяйки наследниците си да се тревожат какво да правят с него. Но е безсмислено да се влага някакъв голям смисъл в тези движения на цените, когато цената на златото се покачва, а след това, когато цената на златото падне, изведнъж няма смисъл?ЕЦБ притежава по малко злато от полската централна банка, защ ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 3 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 1 час
Вижте 50-годишната графика на златото: Огромни пикове, последвани от големи спадове. Така че не е ценови сигнал за нищо.Златото е актив, който в много дългосрочен план преодолява инфлацията с лекота, но междувременно е подложен на масивни мании и сривове, когато маниите се спукат. Последната мания започна да се спуква в края на 2011 г. и цената на златото тогава се срина с 50%. Нито манията, нито сривът бяха ценови сигнал за каквото и да било.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
