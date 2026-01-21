Над 4,8 млрд. евро е стойността на златото и вземанията в злато на БНБ

Златото и вземанията в злато на Българската народна банка (БНБ) към 9 януари са на стойност над 4,841 млрд. евро. Това са данни от седмичния баланс на централната банка, която за първи път, откакто България е член на еврозоната, дава информация за състоянието на основните активи и пасиви на БНБ в европейската валута.

Банковият регулатор съобщава, че централната банка е длъжна да публикува на своята интернет страница седмичния си баланс според изискванията на Евросистемата и националното законодателство. Наред със седмичния баланс, БНБ ще публикува месечен и годишен баланс, както и отчет за приходите и разходите към 31 декември на съответната година, след изтичане на съответните отчетни периоди.

Общо активите на БНБ са над 61,661 млрд. евро. В тях вземанията от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута, са повече от 3, 601 млрд. евро, а тези, деноминирани в евро, са над 4,717 млрд. евро.

Стойността на банкнотите в обращение, записани като пасиви срещу златните резерви, е 28,076 млрд. евро.

Задълженията на БНБ към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро, са близо 13,296 млрд. евро.

Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро, са над 8,975 млрд. евро, а на тези извън еврозоната – 3,007 млн. евро.

На 129,354 млн. евро възлизат задълженията към резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута.

В пасивите на централната банка срещу позицията на специални права на тираж, предоставени от МВФ, е записана сумата от 2,641 млрд. евро.

Провизиите на БНБ са за 11,526 млн. евро. Капиталът и резервите са повече от 2,069 млрд. евро, при основен капитал от 10,226 млн. евро. Резервите възлизат на 2,059 млрд. евро при общо пасиви от 61,661 млрд. евро, свързани с паричното предлагане и депозитите.