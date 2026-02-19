Въвеждането на дигиталното евро ще струва на европейските банки до 6 млрд. евро

Въвеждането на дигиталното евро може да струва на европейските банки между 4 млрд. и 6 млрд. евро в рамките на 4 години, заяви представител на Европейската централна банка (ЕЦБ) в четвъртък.

Членът на управителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне каза още, че създаването на новата изцяло дигитална валута на централната банка, върху която ЕЦБ работи, по изчисления ще струва около 1,3 млрд. евро.

Оперативните разходи ще бъдат около 300 млн. евро, добави той, без да уточнява дали тази сума е годишна, съобщава Ройтерс.

ЕЦБ очаква законодателство на Европейския съюз (ЕС), за да емитира дигиталното евро, което разглежда като начин да запази публичните пари релевантни в дигиталната икономика, да обедини фрагментираната платежна среда на Европа и да ограничи ролята на неевропейски доставчици, за да защити паричния суверенитет и икономическата сигурност на съюза.

Банките ще могат да компенсират разходите

„Оценките, които сме изготвили въз основа на индикации, получени от банките, сочат разходи за внедряване между 4 и 6 млрд. евро в рамките на 4 години: около 3% от това, което харчат всяка година за поддръжка на IT системите“, каза Чиполоне.

Той направи изказване пред банковата комисия на италианския парламент относно проекта за дигиталното евро, който наблюдава в рамките на правомощията си около плащанията в ЕЦБ.

Банките ще могат да компенсират разходите чрез таксите, които получават от търговците за услугите около дигиталното евро, които ще предоставят.

Банките ще са тези, които ще предоставят на потребителите приложение за смартфон, нужно за плащане с дигитално евро.

Няма да има нужда обаче банките да удържат от таксите за търговците разходите, които обикновено понасят за заплащане на частните платежни мрежи, тъй като ЕЦБ няма да ги таксува за мрежовата си услуга.

ЕЦБ в момента работи с определени кредитори, които имат интерес да участват в пилотната фаза на дигиталното евро преди официалното му стартиране през 2029 г.

Търговците, от своя страна, ще пестят пари, тъй като има таван на таксите, начислявани за плащания с дигиталното евро, и той ще бъде по-нисък от начисляваните в момента от международни компании като Mastercard и Visa.