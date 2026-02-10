Европарламентът се застъпи за дигитално евро, което да функционира онлайн и офлайн

Европейският парламент (EП) подкрепи издаването на онлайн и офлайн дигитално евро, с което институцията се отклони от предложението на водещия законодател по темата да се създаде само евро, което да функционира без наличието на интернет, съобщава Bloomberg.

Евродепутатите одобриха изменение, в което се защитава и двете версии на цифровите пари – както беше предложено от Европейската централна банка (ЕЦБ). Това прави подобен резултат по-вероятен преди важните дискусии в Комисията по икономически и парични въпроси.

ЕП заяви, че дигиталното евро е „от съществено значение за укрепване на паричния суверенитет на ЕС, за намаляване на фрагментацията при плащанията на дребно и в подкрепа на целостта и устойчивостта на единния пазар“.

„Нарастващата дигитализация на плащанията, ако бъде оставена изключително на частни субекти извън ЕС, рискува да създаде нови форми на изключване както за потребителите, така и за търговците“, предупреждава институцията.

ЕЦБ иска да се въведе дигитално евро, за да намали зависимостта на Европа от американските платежни фирми като Visa и Mastercard, тъй като трансатлантическите връзки се влошават. Но ведомството все още чака необходимата правна рамка, която да подкрепи проекта, като ЕП все още финализира позицията си, след като държавите членки го направиха през декември.

Консервативният евродепутат, който извършва оценка на дигиталното евро, Фернандо Наварете, публикува доклада си през октомври, в който се застъпва за офлайн вариант на еврото без онлайн аналог, освен ако частният сектор не успее да разработи свое собствено решение.

Очаква се гласуване по неговото предложение в комисията по икономически и парични въпроси в началото на май, като представители на ЕЦБ, водени от члена на Управителния съвет Пиеро Чиполоне, ще се противопоставят на тази идея. Той заяви, че двойните функционалности ще се допълват взаимно, правейки цифровата валута по-близка до парите в брой.

При условие че националните правителства и парламентите им постигнат споразумение догодина, ЕЦБ може да стартира пилотна фаза на дигиталните пари през 2027 г. преди евентуалното им пълно внедряване през 2029 г.